Você sabe quais são os 5 erros que toda dona de casa comete na cozinha? Se você ainda não sabe quais são eles, então precisa conferir as nossas dicas incríveis para não passar mais pelo problema. Veja então agora mesmo quais são e como evitá-los.

Nem sempre nos damos conta dos erros

Quando o assunto é limpar casa, há diversas dicas que são passadas para solucionar problemas, ajudar a manter a ordem e organização da casa, otimizando o seu tempo dedicado àquilo.

No entanto, por mais que as dicas sejam seguidas, nem sempre os resultados serão os mesmos e, por isso, existem também pessoas que aprenderam ações que foram passadas de geração a geração e levam como um eterno acerto.

Mas, há diversos erros que são cometidos quando o assunto é a organização da casa, principalmente na cozinha. Hoje, elencamos 5 erros que toda dona de casa comete na cozinha.

O que você precisa saber para o melhor funcionamento da sua cozinha

Alguns cuidados são essenciais para que todo ambiente funcione melhor. Com a cozinha não é diferente e, por isso, você precisa se atentar para não causar transtornos.

Certifique-se de que ao cortar alimentos, manuseando facas ou ao cozinhar, que a sua atenção esteja totalmente voltada para aquela tarefa. Dessa forma, acidentes serão evitados.

Outro fator de grande relevância para melhorar o funcionamento da cozinha, é a organização. Saiba como dispor os utensílios para deixar a sua cozinha funcional, prática e para que você evite a perda de tempo.

Os 5 erros que toda dona de casa comete

Todos os dias, sem exceção, algum erro desta lista que citaremos é cometido, mas, além de listar para você quais são eles, ainda vamos te ensinar como resolver isso para que você não erre mais, ou melhor, tente não errar mais.

O ato de descongelar alimentos

Quem nunca se lembrou de descongelar o frango do almoço logo após o café da manhã? Na correria, você opta por colocar em cima da pia, esperando que o calor derreta mais rápido e, ainda por cima, conta com um milagre. Pois é, esse erro é extremamente comum e acontece todos os dias, até mais de uma vez ao dia.

Mas, então, onde está o erro? Em colocar o alimento exposto a uma temperatura que ele não estava antes! O que vai acontecer com ele é: derreter de fora para dentro e não o contrário. Isso pode ocasionar a proliferação de bactérias ruins no alimento.

Se você está com pressa, escolha descongelar no micro-ondas, é a melhor solução para esse problema.

Cozinhar com anéis ou aliança é muito comum, mas é correto?

Não é correto. Mais um erro para a sua lista!

Em grandes cozinhas, o ideal é que você retire todos os acessórios para, então, ir para a cozinha. Diversos motivos embasam essa opinião, mas, o mais forte é porque eles podem acumular seres microscópicos e poeiras invisíveis a olho nu, mas que, quando entram em contato com alimentos, podem interferir negativamente no preparo.

Sendo assim, por questão de higiene, faça os preparos do seu alimento sem acessórios para que tudo corra bem.

Usar a esponja por muito tempo

Não se deve usar a esponja de lavar louça por muito tempo, pois ela automaticamente armazena resíduos de alimentos, mesmo que ela esteja aparentemente limpa. O que acontece é que ela não está! Cada vez que usa uma esponja velha para lavar algo da sua cozinha, você pode estar contaminando-o. Então, para evitar que você armazene bactérias na louça que você está lavando, faça a troca frequente da esponja que você utiliza.

Jamais deixe alimentos que foram preparados na panela fora da geladeira

Em geral, após alguma refeição, os alimentos são deixados no fogão, mas isso é um grande erro, pois o alimento pode estragar, gerando um desperdício do alimento. Pode também ocasionar o aparecimento de insetos no local, como moscas e outros.

Após realizar o consumo dos alimentos, coloque em potes, espere esfriar um pouco e leve para a geladeira.

Enxugar louça

Parece ser incrível enxugar louça e deixar a pia super organizada, não é mesmo? Mas, você enxuga com um pano de prato e é bem provável que você use mais do que uma vez o mesmo pano.

O erro está em armazenar esse pano após o uso, esperando secar, mas fazendo o uso dele ainda com ele úmido. Isso é um chamariz para fungos e bactérias.

Como solucionar esse problema? O ideal é deixar a sua louça secando em um escorredor para que a louça saia seca e você não precise usar panos.