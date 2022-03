Toda decoração ganha um brilho a mais com flores naturais. Melhor ainda quando podemos aproveitar da abundância que algumas estações nos trazem. Então, veja agora dicas incríveis de 5 flores perfeitas para decorar ambiente interno, sempre com muita classe e beleza.

Por que decorar com flores?

Afinal, quais são as flores perfeitas para decorar ambiente interno? Muitos projetos de decoração e paisagismos são criados sobre tons neutros e ideais mais minimalistas. Portanto, pode ser pelo gosto do cliente ou mesmo pela falta de criatividade do momento. Assim, algumas pessoas preferem um ambiente mais neutro para brincar com alguma temática e sempre recriar um novo ambiente de acordo com alguma situação.

Nestes casos, enfeitar com flores é o ideal, pois trazem um ar de colorido e de novidade sem precisar de muitos elementos.

Como incluir uma planta na minha decoração?

Os amantes de plantas têm vários motivos para ter um jardim ou cantinho verde em sua casa. A principal delas é a presença de uma grande variedade de flores e plantas no ambiente interno.

Já pensou em adicionar mais verde à sua casa? E não estamos falando de pintura, estamos falando de adicionar uma plantinha na sua decoração! Pode ser uma ótima decoração para o seu cantinho, seja uma casa espaçosa ou um apartamento pequeno.

Assim, é uma forma muito simples e agradável de proporcionar mais aconchego, energia e ar puro ao ambiente, sem um grande investimento. Apartamentos com lentes limitadas podem obter um jardim vertical muito bonito ou apenas adicionar um vaso único, mas muito especial.

Quais as melhores opções de flores para o ambiente interno?

Observe se a planta gosta de sol, muito sol ou sombra. Veja também sua necessidade de água e espaço. Então, com estas informações você já pode buscar uma plantinha para chamar de sua. Veja algumas opções:

1 – Peperômia

As folhas suculentas em forma de coração são a maior característica distintiva desta espécie. A peperômia pode ser encontrada em variações de verde e conter bordas de tons amarelos ou brancos.

Com estrutura suspensa, é uma planta ideal para pendurar vasos de plantas e formar jardins verticais. Dessa forma, sua resistência a locais com sombra e luz artificial também permite que ela permaneça em ambientes onde é utilizada regularmente, como um home office.

2 – Samambaias

Você pode conhecer alguém que tem ou teve samambaias em sua casa. A razão pela qual tantas pessoas gostam desta planta é porque é fácil de cultivar. Afinal, é uma espécie que pode aceitar condições de sombra, sombra parcial e luz difusa.

Para se destacar do ambiente, coloque o vaso em uma estrutura suspensa ou montada na parede. Vale lembrar que algumas suculentas também pertencem ao grupo das flores de interior. Assim, a vantagem é que muitas dessas plantas podem ser guardadas em pequenos recipientes para decorar os cantos da casa.

3 – Avenca

O encontro de caules finos e folhas delicadas dá à avenca um charme especial para guardar em vasos de tamanhos variados. Aliás, muitas pessoas acreditam que esta espécie absorve energia negativa dentro de casa e, portanto, em áreas sociais como a sala ou a cozinha

4 – Orquídea

Ao considerar as flores de interior, as orquídeas são uma das principais escolhas. É uma planta que requer poucos cuidados e vem em uma variedade de cores e formas. Apesar de sua resistência, a orquídea é uma flor muito delicada. Por isso, você deve mantê-la em áreas protegidas de quedas e solavancos.

As mudas em vasos são mais indicadas para o cultivo dentro de casa, mas devem ser mantidas em local com bastante luz e boa ventilação natural. Devido ao seu tamanho médio, é uma planta interessante para decorar grandes espaços, como salas de estar e foyers de residências.

5 – Azaléia

Originária do Japão, a Azaléia é uma planta fácil de cultivar e altamente resistente a climas frios. Aliás, quem não abre mão da cor deve saber que mudas de rododendros bem conservadas tendem a florescer o ano todo. Para áreas internas, recomenda-se escolher mini variedades, adequadas para vasos para decorar prateleiras e peitoris.

O ideal é que escolha a flor conforme a solicitação do dono. Entretanto, em muitos lugares esta missão ainda não é possível. Por isso, busque novas informações, conheça o seu espaço e idealize o que você quer lá.

Com um pouco mais de criatividade e empenho é possível criar lindos jardins, inclusive verticais sem a necessidade de locomoção ou troca de turno.

Então, esperamos que todas as nossas dicas incríveis te ajudem na hora de escolher a flor que mais combina com seu ambiente. Assim, você pode manter sua sala, cozinha ou escritório com a sua cara, deixando o local bem mais aconchegante. Experimente!