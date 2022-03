Geralmente, os banheiros ficam um pouco negligenciados quando o assunto é decoração. Então, hoje, vamos te dar 5 ideias para decorar o banheiro de forma prática e, melhor, gastando pouco! Confira as nossas dicas incríveis e não deixe de as aplicar hoje mesmo no seu banheiro.

Confira as 5 ideias para decorar banheiro

Inicialmente, vamos falar de procedimentos importantes, como higienização e limpeza. Isso porque, a palavra mais importante em relação ao banheiro é manutenção. Mesmo que não passe por todos os cômodos da casa todos os dias, em relação ao banheiro, não tem escapatória. Então, decoração é algo imprescindível!

Ações para realizar no banheiro todos os dias ou em dias alternados

Coloque a toalha de rosto para secar ou troque-a;

Retire o lixo todos os dias. Uma dica é colocar várias sacolinhas de uma vez na lixeira e, entre cada uma delas, uma gota de óleo essencial de cravo. O óleo essencial de cravo vai combater o odor. Além disso, tendo várias sacolinhas, basta retirá-la e a outra estará logo abaixo pronta para o uso;

Aproveite a hora do banho e esfregue uma esponja no box (use-a apenas para isso). No mercado, existe uma esponja feita de melanina. Assim, deixe uma no banheiro e passe-a no box rapidamente. Ela irá tirar toda a gordura;

Uma outra atividade, que pode ser feita rapidinho durante o banho, é lavar o porta-shampoo e tirar o restante desse sabonete;

Se o piso não estiver muito sujo, apenas úmido, seque-o. Sendo possível, limpe o piso todos os dias:

Sabe a esponja de melamina? Aproveite para usá-la na pia do banheiro (é possível usá-la no espelho também);

Limpe também o tampo do vaso. Você vai precisar de papel toalha e uma mistura de álcool líquido com cravos da índia ou algumas gotas de óleo essencial. Coloque essa mistura em um borrifador e, pelo menos 3 vezes ao dia, borrife no tampo. Passe a toalha de papel, deixe secar e descarte a toalha na lixeira.

Ufa! Banheiro limpinho? Vamos decorá-lo!

Usando artesanato

Aqui, é possível usar uma variedade de materiais: latas de alumínio, garrafas de vidro coloridas e transparentes e até canos de PVC. Então, vejamos, com as latas de alumínio, você pode fazer um porta escovas de cabelo para sua bancada ou mesmo para as deixar dentro dos armários. Dessa forma, use papel plástico adesivo (tem cores sólidas e os decorados, à sua escolha) e aplique-o em toda a parte externa da lata e pronto. Você terá latas decoradas como porta-trecos no banheiro.

Uma variação é usar renda para fazer a mesma cobertura da lata, fica super singelo e bonito. Quanto às garrafas, elas podem ser bem limpas e receber aplique de flores secas, melhor se forem garrafas pequenas e coloridas. Então, é só combinar as cores, colocar, no máximo, duas garrafas na bancada e finalizar, colocando flores secas com caule dentro das garrafas.

Quer deixar a decoração com as garrafas ainda mais bacanas? Então, pingue algumas gotas de óleo essencial de sua preferência nas flores secas e renove sempre as gotinhas. O resultado é um banheiro bonito e cheiroso!

Enfeitando a porta do banheiro

No mercado, existem plaquinhas feitas de MDF, que podem ficar bem charmosas na porta do seu banheiro. Existem outras variações, como feltro e tecido, com que são feitos bonecos e outras “invenções” bem criativas.

Pesquise e, com certeza, você encontrará uma que te agrade e que tenha bom preço. Uma dica: compre mais de um enfeite para a porta do seu banheiro, assim, além de poder variar a decoração, você terá uma reserva enquanto lava a outra!

A pia do banheiro, como decorá-la?

Em primeiro lugar, selecione a decoração com cuidado, principalmente se seu banheiro for pequeno, e é preciso não exagerar! Neste ambiente, você pode colocar pequenos vasos para aproveitar bem o espaço.

Decorando com cestas de vime ou sisal

Caso você tenha uma bancada ou armário, pode usar cestas com tampas de vime ou sisal para acondicionar o papel higiênico que não está sendo usado. Assim, ele fica super bonito!

Dicas adicionais

O banheiro é um lugar de muita umidade, então deixe, no cômodo, apenas objetos essenciais;

O porta-escovas de dentes só deverá ficar na pia (por mais lindo com seja) com tampa;

Combine as cores entre a toalha de rosto e o tapete do banheiro para haver harmonia.

Gostou dessas ideias para decorar o banheiro? Por fim, sabemos que essa área da casa nem sempre recebe atenção. No entanto, é muito reconfortante entrar em um banheiro sempre limpinho, arrumado e bem decorado, não é mesmo? Então, deixe o seu sempre impecável e perfeito com essas dicas.