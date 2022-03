5 jogadores brasileiros preferidos pelos fãs europeus

Que os jogadores brasileiros fazem sucesso na Europa não é nenhum tipo de novidade. Entretanto, sempre tem alguns que se destacam mais no cenário europeu, e viram ídolos da torcida. Confira agora alguns dos que mais se destacam.

Top 5 jogadores brasileiros que se destacaram na Europa

Na lista de hoje, vamos falar sobre os cinco jogadores que mais se destacaram na temporada passada. Cada um deles conseguiu fazer a torcida vibrar com seu nome, e por um bom motivo. Afinal de contas, eles são verdadeiros craques quando o assunto é se destacar no campo.

1. Vinicius Junior

Vinicius Junior, que joga pelo Real Madrid, com certeza é o nome de maior destaque na lista. Para que você tenha uma ideia da fama do jogador, ele está mais bem falado na Europa do que o próprio Neymar. Atualmente, Vinícius é um dos principais jogadores do Real Madrid, ao lado de Karim Benzema.

Durante a última temporada, o brasileiro conquistou 12 gols em nove assistências em seus 25 jogos. Não é à toa que o site sobre desportos tem oferecido palpites bem atrativos nesse jogador.

2. Thiago Silva

Jogando pelo Chelsea, o jogador Thiago Silva está vivendo um de seus momentos mais importantes no futebol europeu. O zagueiro, com 36 anos, foi uma das peças fundamentais para o time ter conquistado a Liga dos Campeões. Atualmente, ele tem 24 jogos com dois gols marcados.

Além disso, Thiago Silva também foi o capitão da Seleção Brasileira por alguns dos últimos jogos da seleção. Inclusive, sobre o seu comando no campo, a Seleção vem se mantendo invicta há vários jogos.

3. Marquinhos

Sendo um dos principais defensores do Paris Saint-Germain, Marquinhos está em alta. Até mesmo na Seleção Brasileira ele tem se destacado como um zagueiro. Com 25 anos, o atleta já tem 27 jogos disputados pelo Paris Saint-Germain, e conseguiu marcar quatro gols, mesmo sendo zagueiro.

Marquinhos é tão popular na Europa que recebeu várias propostas milionárias. Entretanto, o Paris Saint-Germain não quer saber de nenhuma delas, e o contrato com o jogador vai até junho de 2024.

4. Lucas Paquetá

Lucas foi revelado pelo time do Flamengo, e atualmente vive um excelente momento. Ele vem jogando pelo time do Lyon, e tem conseguido trazer muito mais potência para o seu futebol. Atualmente, ele é um dos jogadores principais desse clube francês, que vem batendo de frente com o PSG.

Lucas já recebeu vários tipos de propostas diferentes, com salários exorbitantes. Entretanto, o contrato de Lucas com o clube francês termina apenas em 2025, e aparentemente a equipe não quer abrir mão dele.

5. Neymar

Neymar caiu bastante em popularidade, por diversos motivos. Ele vem enfrentando um problema comum para craques. Por mais que ele tenha tido uma temporada boa, ainda assim ele é comparado a seus melhores momentos. Isso acontece porque todo mundo sabe que o camisa 10 da equipe do Paris Saint-Germain consegue oferecer um futebol bem melhor do que o que está colocando em campo.

Na temporada passada, Neymar jogou 19 partidas, e fez cinco gols, tendo sete assistências. Esses números são altos, mas ainda assim não estão no padrão que foi criado por Neymar anteriormente. O contrato de Neymar com o PSG vai até 2026.