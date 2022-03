Neste texto, você verá 5 passos para parar de procrastinar na vida pessoal e assim começar a fazer as suas tarefas quando devem ser feitas.

Afinal, no trabalho nós podemos até não procrastinar, uma vez que temos a “obrigação” de concluir as tarefas. Até porque, caso contrário, o nosso emprego fica em risco, certo?

Mas, grande parte das pessoas acaba procrastinando na vida pessoal, deixando de lado sonhos, tarefas e objetivos.

Por isso, neste conteúdo nós focamos nos passos para parar de procrastinar na vida pessoal. Acompanhe e saiba mais.

5 passos para parar de procrastinar na vida pessoal

Os passos para parar de procrastinar na vida pessoal são relativamente simples. Um dos grandes problemas de algumas pessoas é que elas esperam técnicas mirabolantes e difíceis para sentirem o “desafio” de fugir da procrastinação.

Mas, na realidade, em grande parte, a procrastinação pode ser vencida com a sua decisão. Sendo assim, decida não procrastinar mais e use dicas simples para que as suas atividades sejam concluídas.

Veja, portanto, algumas considerações práticas e que podem fazer parte da sua rotina a partir de hoje:

1. Encontre um propósito por trás de cada tarefa – e mentalize-o sempre!

Sabe aquelas tarefas chatas e que ninguém tem vontade de fazer, mas que são importantes para as nossas vidas? Então… Encontre um propósito por trás de cada uma delas!

Descubra o propósito para organizar as suas gavetas, limpar a sua cozinha, lavar as roupas… Pode ser a coisa mais simples, como conforto, cheiro bom, otimização do dia, etc. Porém, é fundamental ter esse propósito para ancorar a sua mente no resultado positivo.

Quando enxergamos a tarefa como mera obrigação, sem benefício, tendemos a procrastinar cada vez mais.

2. “1, 2, 3 e já” – transforme o start em uma brincadeira de criança

Que tal transformar o início de uma tarefa em uma verdadeira brincadeira de criança? Esse diálogo de “1, 2, 3 e já” pode ajudar você a ter uma “explosão” de foco e energia, já que você “avisa” o corpo e a mente que agirá dentro de três segundos.

E falar isso em voz alta diminui as chances de outros pensamentos invadirem a sua mente nesse momento. Sendo que normalmente esses pensamentos vão dizer para você desistir de tudo…

3. Enquanto estiver fazendo algo, foque exatamente na etapa executada

Ao invés de dar aquela “passada de olho” no que está por vir, foque exatamente no que você está fazendo.

Para exemplificar, neste momento em que escrevemos este texto, estamos focando apenas na linha que digitamos, sem pensar nas próximas etapas.

É isso que você deverá fazer para evitar a ansiedade e a preguiça de seguir.

4. Passado um tempo, observe o que já foi concluído e orgulhe-se disso!

Passou um período longo de execução da tarefa? Olhe para tudo o que você já concluiu e sinta-se orgulhoso por isso! Afinal, você seguiu os passos para parar de procrastinar na vida pessoal e merece reconhecer isso. 🙂

Porém, claro, não pare por aqui… Tem muito mais orgulho para ser sentido.

5. Crie recompensas para cada tarefa concluída

Por fim, crie recompensas para as tarefas que são totalmente concluídas, para assim perceber o quanto você venceu uma “batalha”. Assim a sua mente entende que você é capaz de seguir os passos para parar de procrastinar na vida pessoal!