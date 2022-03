Usar plantas para decoração é lindo e consciente. Existem algumas plantas que são ótimas para pendurar e, por isso, você pode enfeitar diversos espaços com elas e deixar o ambiente mais harmonioso e visualmente mais bonito. Mas, nem sempre é fácil identificar quais plantas são ótimas para decorar. Ficam em vasos no chão ou pendurados? Para sanar todas as dúvidas, separamos 5 plantas perfeitas para pergolado bem decorado. Veja as nossas dicas incríveis.

Como saber quais são as plantas perfeitas para o pergolado

Geralmente, as plantas que são mais usadas para colorir e dar vida aos pergolados são as plantas trepadeiras.

Os pergolados são, antes de tudo, bases de madeira que ficam estruturadas em forma reta, curva, ou da sua preferência. É ideal para ficar acima de janelas e em forma de portais. O pergolado é um excelente elemento decorativo que fica ótimo em decorações rústicas e em diversos eventos.

Alguns casamentos utilizam os pergolados para fazer a decoração dos locais onde são realizadas as cerimônias e, assim, ornamentam o ambiente com plantas e flores para trazer charme e delicadeza.

Confira abaixo quais são as plantas perfeitas para o pergolado

A saber: onde quer que você coloque seu pergolado, será possível enfeitar com lindas plantas para deixar o ambiente cheio de vida. Por isso, logo abaixo você verá as 5 plantas que são perfeitas para isso. Isso poderá ajudar imensamente com que você tenha uma casa muito mais bem decorada e agradável em relação a área externa.

A famosa trepadeira Tumbérgia

Essa trepadeira é incrível para pergolados verticais. Ela tem uma tonalidade verde escura e traz um aspecto de que suas plantas estão sempre cheias e cobrem toda a extensão de onde for colocada. Seu crescimento é dado gradativamente e, além disso, a Tumbérgia é super adaptável ao clima e a luz solar, podendo sem problemas, ficar exposta a ela.

Curiosidade: Essa planta de setembro a março floresce com belíssimas flores azuis, o que pode agregar muito valor para a área onde estiver plantada.

A trepadeira Ipomeia

Com seu formato pontudo nas pontas de suas folhas e seu verde brilhante, a Ipomeia tem fases que fazem com que seu crescimento deixe-a ainda mais forte. Uma ideia de decoração incrível com pergolado para ela, é uma barra de madeira reta na horizontal e prateleiras com vasos de flores abaixo.

Ela tem folhas com aspecto envernizadas mas, apesar disso, é uma planta que necessita de muito sol a todo o momento, ao mesmo tempo que ela exige muita luz solar, ela também é exigente com a sua rega que precisa ser feita com constância.

A Trepadeira do outono

A Jasmim de Madagascar é uma trepadeira que, diferente das outras apresentadas acima, não pode ser exposta diretamente à luz solar. Logo, ela é ideal para pergolados em ambientes internos, decorativos ou que tenha uma base de proteção acima dela para que ela não receba intensamente o sol.

Suas folhas possuem um revestimento brilhante e uma tonalidade verde, mas não muito escura. Ao passo que vão crescendo, seus ramos vão se juntando e cruzando com outros, formando uma espécie de emaranhado de folhas.

A trepadeira Roseira

Primeiramente, como o próprio nome já diz, é de se imaginar que ela seja uma trepadeira cheia de rosas. E é exatamente isso!

Ela pode ser estacada, para ficar fixa ao local e crescer da forma que você desejar.

A roseira trepadeira pode ficar exposta ao sol, mas o ideal é que você fixe ela em um lugar que tenha meia sombra, pois, quando desabrochar, caso o sol esteja intenso, poderá queimar as pétalas.

Além desse cuidado, é necessário fazer a rega constante dela, em média 3 vezes por semana.

A trepadeira lágrimas de Cristo

A lágrimas de Cristo tem um aspecto caído de suas folhas, fazendo jus ao nome de lágrimas mesmo. Costuma florescer de junho a setembro. Uma ótima ideia para colocar as suas lágrimas de Cristo é deixar em um pergolado suspenso acima de uma hortinha ou de um jardim. Ela é ideal para proteger outras plantas da luz solar.

Mais uma ideia de planta perfeita para o seu pergolado

A trepadeira dipladênia possui incríveis flores em uma tonalidade rosa. Costuma florescer nos meses de setembro a meados de março. Antes de florescer, tem suas folhas verdes bem escuras, porém, muito brilhosas.

Não tem nenhuma restrição de exposição ao sol, a única coisa que não gostam muito é de frio.

Em resumo, são tantas opções que fica até difícil escolher a melhor planta para ornamentar o seu pergolado, não é mesmo? Veja qual delas mais tem a ver com seu espaço e mãos à obra!