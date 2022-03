Mesmo com a facilidade e praticidade da máquina de lavar em nosso dia a dia, ainda é preciso se atentar a alguns cuidados. Assim, você pode otimizar a sua lavagem, seja na qualidade do processo ou no tempo gasto. Dessa forma, existe uma série de truques que vão adiantar a sua vida. Por exemplo, manter a máquina de lavar limpa, ter um cronograma, ter cuidado com o tecido de cada peça, entre outras. Então, hoje, iremos de ter algumas dicas incríveis! Por isso, confira, agora, 5 truques para roupas mais limpas na máquina de lavar.

Conheça 5 truques para roupas mais limpas na máquina de lavar

Lavar roupas em uma máquina de lavar é uma facilidade inegável. Porém, nem sempre ela consegue deixar as roupas totalmente limpas. Às vezes, somos surpreendidas por odores desagradáveis, manchas insistentes e roupas desgastadas. Com o propósito de otimizar o seu tempo e deixar as suas roupas mais limpas, selecionamos 5 truques para roupas mais limpas na máquina de lavar. Confira a seguir:

Mantenha a máquina de lavar limpa

Manter a sua máquina de lavar limpa é essencial para manter a qualidade das suas peças, visto que, uma máquina suja não vai funcionar corretamente e pode deixar as suas peças cheias de fiapos indesejáveis ou com pontos brancos de sabão acumulado.

A limpeza da máquina de lavar deve ser feita periodicamente e não necessita de nenhum produto específico. Então, basta recorrer aos produtos que você já tem em casa, tais como: alvejante, água sanitária, bicarbonato de sódio e vinagre de álcool a depender da solução caseira escolhida.

Seguindo o tutorial apresentado no site Viva Decora, segue uma receita para a solução caseira baseada em água sanitária e alvejante:

Você vai precisar de:

Água sanitária diluída;

Pano pequeno;

2 litros de água;

Meio litro de alvejante.

Siga o passo-a-passo:

Com a água sanitária diluída, limpe o interior da máquina utilizando um pano pequeno;

Dissolva o meio litro de alvejante em 2 litros de água e passe a solução na parte interna da máquina com um pano pequeno;

Por fim, ligue o ciclo normal da máquina para retirar o alvejante.

Além desta limpeza periódica, você pode manter a sua máquina limpa com poucos após cada lavagem:

Seque a parte interna da máquina;

Não use produtos químicos;

Mantenha fechada para evitar mofos.

Mantenha a organização em seu cronograma de tarefas

Um cronograma de tarefas domésticas é uma forma de organizar e otimizar o seu tempo em uma rotina atribulada. Então, não cumprir as tarefas estipuladas tende a te levar a acumular tarefas e diminuir o seu tempo para deixar tudo em ordem.

Assim, na pressa, tendemos a cometer pequenos erros que, muito provavelmente, precisarão ser consertados posteriormente, como misturar roupas que soltam pelos com roupas de tecido fino, por exemplo. Então, após uma lavagem desastrada, você precisará pesquisar como retirar os pelos das roupas de tecido fino para consertar o erro. Situações como essa podem ser evitadas com hábitos simples, tais como, separar as roupas limpas e sujas, separar as roupas em categorias antes de lavá-las.

Deixe as roupas de molho

Caso a sua peça esteja muito suja e possa ser lavada na máquina de lavar, o ideal é colocá-la de molho para retirar o excesso de sujeira e arrematar a lavagem com o eletrodoméstico.

Preste atenção aos cuidados especiais necessários para cada tipo de peça

A máquina de lavar é, atualmente, um eletrodoméstico indispensável para deixar as suas peças em ordem. Porém, algumas peças necessitam de atenção redobrada em sua lavagem, como é o caso das toalhas de rosto e corpo, pois a lavagem ideal para esta peça é apenas água fria e uma pequena quantidade de detergente. Atenção: não use amaciante na lavagem de toalhas, pois este produto tende a destruir as fibras naturais da peça.

Remova manchas e odores antes de colocar as suas roupas na máquina de lavar

Uma limpeza realizada com pressa tende a danificar as suas peças durante a lavagem. No entanto, algumas peças são levadas com odores desagradáveis e manchas insistentes para a lavagem. Entretanto, não é indicado, pois tende a danificar outras peças.

Neste caso, a nossa dica é separar as suas roupas com cuidado a fim de remover manchas e odores das peças antes de colocá-las na máquina.

Para remover manchas e odores das suas peças, você pode recorrer a soluções caseiras, como apresentado abaixo:

Vinagre de álcool + Bicarbonato de sódio = Sem odor

Misture os ingredientes; Aplique a mistura na peça seca; Esfregue-a; Lave normalmente.

Roupa de molho com sal = Peça sem soltar tinta

Deixe a roupa de molho em um balde de 10 a 15 minutos; Enxague a peça; Lave normalmente.

Não existe um segredo para deixar as suas roupas mais limpas, percebeu? Basta ter organização e atenção às suas peças e tudo fica bem limpo e organizado. Então, mãos à obra?