Você sabia que a borra de café é muito útil para diversas coisas? É surpreendente o que aquele restinho de café no filtro pode fazer além de ser descartado. Usando borra de café, você usufrui de diversos benefícios e evita desperdício desnecessário. Quer saber como usar? Hoje, iremos te mostrar dicas incríveis com 5 usos da borra de café que você não conhecia. Confira agora mesmo.

Saiba os 5 usos da borra de café que você não conhecia

Então para você ficar por dentro, veja agora os 5 usos da borra de café que você não conhecia antes e você vai se surpreender.

Esfoliante facial e corporal

É isso mesmo! A borra de café funciona como um ótimo esfoliante para a pele. Ela age da mesma forma que vários cosméticos de farmácia e gera resultados incríveis e surpreendentes. A borra de café, quando aplicada na pele, serve para melhorar o fluxo sanguíneo, remover as células mortas e eliminar as sujeiras, garantindo assim uma pele lisa, macia e completamente limpa.

Para usá-la de forma adequada e eficiente, você poderá misturar com óleo de coco ou algum tipo de sabonete que você use para o rosto. Em um recipiente, despeje algumas colheres de óleo de coco e algumas outras de borra de café, então misture até ficar homogêneo.

Aplique no rosto fazendo movimentos circulares por cerca de 1 a 2 minutos, se certificando de esfregar bem, só que sem fazer muita força. Por fim, basta você lavar o seu rosto com um sabonete facial normal, enxaguar e secar suavemente.

Adubo natural para as plantas

Não é novidade alguma que a borra de café é rica em nutrientes. E sabia que você pode fertilizar o solo das suas plantas fazendo uso desse elemento incrível? Você não precisará mais ficar gastando dinheiro no mercado comprando adubo para colocar nas suas plantas.

Se você é aquele amante de café que gosta de fazê-lo todos os dias, terá então a quantidade suficiente para alimentar todas as plantas que você quiser.

Para usá-la, basta você misturar a borra de café com restos de matéria orgânica e vegetal, isto é, restos de folhas, cascas de frutas e de vegetais e até mesmo de ovos. Triture tudo no liquidificador e faça uma misturinha com esses elementos. Essa etapa já é um processo um pouco mais demorado, no qual você deve deixar secar ao sol por 2 meses para que ela fermente bem.

Repelente natural

Borra de café também funciona como um ótimo repelente natural. Se, por algum acaso, a sua casa estiver em com infestação de insetos desagradáveis, você não precisará recorrer aos produtos químicos.

É muito simples. Se onde você mora estiver com muitas formigas, basta espalhar um pouco da borra de café nos lugares por onde elas passam. A borra só não pode ter açúcar na sua mistura, caso contrário, irá atrair ainda mais.

E caso esteja lidando com muitos mosquitos, você precisa colocar a borra de café no fundo dos pratos dos vasos, pois isso irá acabar eliminando as larvas dos mosquitos.

Para a limpeza doméstica

Além de todos esses benefícios, a borra do café também tem propriedades que podem facilitar a limpeza de sujeiras muito difíceis. Isso vai desde uma simples sujeira no chão ou até mesmo uma panela queimada. Então, para usá-la, basta você colocar mais ou menos umas 2 colheres dentro do recipiente de detergente e misturar bem. Isso irá potencializar os produtos e você poderá usar em qualquer tipo de limpeza difícil que você quiser.

Neutralização dos maus odores

As propriedades que contêm dentro da borra de café são capazes de eliminar o mau cheiro. Você pode fazer uso da borra de café em qualquer lugar que estiver com um mau odor muito presente. Sendo assim, ele pode ser usado em qualquer cômodo da casa e em qualquer situação, inclusive nos mofos.

O primeiro passo na hora de usá-la é deixar secar ao sol. Você pode deixar por algumas horinhas ou até mesmo deixar passar o dia inteiro. Então, basta você colocar no lugar que o cheiro está incomodando. Você pode colocar dentro de sapatos dentro do carro, dentro da geladeira, de armários, qualquer lugar que você desejar. Em pouco tempo, ela agirá e neutralizará os odores.

Viu só como a borra de café pode ser super útil para muitos momentos e atividades do seu dia a dia? Agora é só aproveitar cada uma das nossas dicas para facilitar a sua rotina de forma sustentável e testar até encontrar a que funciona melhor pra você!