7 keto DHEA | Como ganhar massa muscular mais rápido

O que é o 7 Keto DHEA ?

É considerado como sendo um tipo de metabolito derivado do próprio hormônio DHEA, ao qual, é produzido pelo corpo humano e logo após é transformado em outros tipos de hormônios sexuais como por exemplo a testosterona e o estrogênio.

Entretanto, o 7 KETO DHEA não se torna qualquer tipo de hormônio no organismo, pois sua ação visa principalmente agir sobre o metabolismo e o uso de gorduras como fonte de energia.

Porém, esse é um composto que está ligado principalmente ao seguinte fator, quando ele entra em ação dentro do organismo, já começa a promover uma série de mudanças e também a aceleração do próprio metabolismo.

Justamente por isso, é um produto capaz que é considerado como sendo capaz de promover a perda de gordura corporal e redução de peso, principalmente para pessoas que sejam classificadas como sendo obesas.

A capacidade de do 7 KETO DHEA o que é – KN Nutrition agir como sendo um produto termogênico, são muito superiores que a capacidade do DHEA.

Por esse motivo essa substância foi criada, ou seja, exclusivamente para influenciar e contribuir de uma forma positiva para aquele que buscam melhorar a sua capacidade de perda de peso.

Qual é a diferença entre DHEA e 7 Keto DHEA?

O Dhea convencional, é um hormônio amplamente presente no corpo humano, que pode ser suplementado normalmente, mas, não pode ser fabricado no Brasil.

Diferentemente do hormônio, o 7 Keto DHEA comprar é um metabolito desse mesmo hormônio DHEA, que pode ser usado como uma forma de aumentar levemente a concentração hormonal do hormônio DHEA no corpo, sem causar efeitos colaterais e também proporcionando os seus efeitos benéficos como termogênico.

Tudo sobre DHEA em vídeo :

Para que serve o 7 Keto DHEA 100 mg ?

O principal objetivo do uso deste produto é ajudar os indivíduos que estão com sobrepeso e necessitam de um estímulo inicial que seja mais intenso, mais forte, para promover a perda de peso e que faça isso de uma forma fácil e prática, sem necessidade de um esforço físico muito grande.

Isto é viável porque o 7 Keto DHEA – KN Nutrition, pode desencadear a aceleração do metabolismo basal e com isso aumentar o gasto diário de energia, e consegue fazer isso mesmo sem a adição de um exercício físico na rotina.

Outra ação deste suplemento está relacionada com a sua eficácia em fazer com que o corpo use melhor a gordura localizada como sendo uma fonte de energia, o que também auxilia na perda de peso.

Por assim dizer, ao suplementar diariamente com o 7 Keto DHEA preço, o organismo provavelmente irá gastar mais energia que o normal, ainda que não seja feita uma grande quantidade de esforço físico, ou, atividade esportiva.

Além disso, também otimiza a capacidade do próprio organismo em usar a gordura corporal como fonte de energia, sendo assim, melhorando a capacidade natural do corpo em queimar a sua própria gordura.

E juntamente com isso, possibilita que o acúmulo de gordura em locais difíceis de remover se torne mais simples, fazendo com que a queima de gordura aconteça mais uniformemente em todo o corpo.

Benefícios do 7 Keto DHEA

Ao fazer uso do 7 Keto DHEA 100 mg diariamente, é possível melhorar a utilização da energia do próprio corpo, basicamente forçando o corpo a usar a gordura como fonte de energia ao longo do dia.

Outra habilidade notável deste produto é a aceleração do metabolismo basal, portanto, principalmente os indivíduos obesos e aqueles que têm uma enorme dificuldade para começar a praticar qualquer tipo de atividade física, podem obter a possibilidade de usá-lo como uma alternativa para começar o processo para perder peso.

Veja nessa lista abaixo, quais são alguns dos principais benefícios que podem ser obtidos com a utilização do 7 Keto DHEA – KN Nutrition, desde que diariamente:

Aumento da energia e maior disposição

Aumento da imunidade

Melhora da capacidade cardiovascular

Regulação dos níveis de cortisol no organismo

Aumenta o gasto calórico ao longo do dia, mesmo sem grande esforço físico

Auxilia no uso da gordura localizada como sendo uma fonte de energia para o corpo

7 Keto DHEA ajuda a emagrecer?

7 Keto Dhea como tomar tem uma funcionalidade bastante interessante quando falamos em acelerar o metabolismo basal, uma vez que seu uso é capaz de aumentar os níveis endógenos do hormônio T3.

Portanto, o uso deste produto é perfeitamente capaz de influenciar a perda de peso acelerada, desde que seu usuário o utilize em conjunto com uma dieta adequada e também uma rotina de exercícios.

Sistema imunológico

7 Keto Dhea beneficios é eficaz neste aspecto, pois age de forma a contrabalançar os efeitos negativos da baixa produção hormonal do corpo, que acontece à medida em que envelhecemos.

Em outras palavras, é um produto capaz de influenciar a otimização do sistema imunológico, pois ajuda a regular os hormônios e melhora o funcionamento do corpo.

Definição muscular

Seu uso pode ser feito para melhorar a redução da gordura corporal, portanto, pode-se dizer que sim, 7 Keto Dhea tem uma conexão forte com a definição muscular, pois, possui funcionalidades que são termogênicas e ajudam muito na aceleração do metabolismo e também na queima de gordura.

Aumento da massa muscular

Até agora, estudos com 7 Keto Dhea mostram que seu uso não está diretamente relacionado ao ganho de massa muscular, pois não influencia de forma alguma a testosterona ou outros hormônios em relação à construção muscular.

Por que o 7 Keto DHEA é anti-aging?

Estamos falando de um produto que pode ser considerado Anti-Aging, pois seus benefícios vêm da regulação hormonal, que se torna algo comum em indivíduos que sofrem com a constante redução dessa proporção de hormônios.

Sendo assim um produto mais benéfico para os maiores de 30 anos e, claramente por causa disso, é considerado um produto anti-idade.

Como tomar o 7 Keto DHEA?

A recomendação do fabricante é usar o produto diariamente e por um período de tempo mais longo, a fim de tornar o processo de perda de peso mais simples e mais eficiente.

Dessa forma, o corpo será capaz de manter boas concentrações de 7 Keto DHEA para que serve ativas, e os seus benefícios irão durar mais.

A recomendação do fabricante é de que sejam tomadas 2 cápsulas do produto por dia, de preferência juntamente com uma refeição principal, para facilitar a sua absorção pelo corpo.

Meia-vida do 7 Keto DHEA

A meia-vida deste produto é de cerca de 12 horas, portanto sugere-se o uso de pelo menos 2 cápsulas por dia, a fim de manter uma boa concentração do produto no corpo e assim obter melhores resultados.

Apresentação

Você encontra 7 keto DHEA nos seguintes formatos :

7 keto DHEA 100 mg – 60 cápsulas

7 keto DHEA 50 mg – 60 Cápsulas

Resultados antes e depois do 7 Keto DHEA

Aqui estão alguns comentários de indivíduos que usaram 7 Keto DHEA:

Nos primeiros 5 dias, meu metabolismo ficou mais rápido, os exercícios aeróbicos geram um maior grau de transpiração, e minha temperatura corporal também aumentou. O produto vai te ajudar a se livrar daquela gordura visceral teimosa que é mais complexa de Claro, não como muitos carboidratos e bebo o máximo de água possível. Porque isso ajuda o produto a funcionar bem. Não é um suplemento milagroso, mas torna meus exercícios mais eficazes, mais enérgicos.

Esta foi de longe a perda de peso mais simples e mais imediata que eu já Ocorreu até mesmo durante um período em que dificilmente consegui me exercitar. E eu não tinha apetite. Depois de um período de adaptação, comecei a comer o que já sabia que eram coisas que eu tinha que comer. O mais difícil tem sido evitar o açúcar sob a forma de chocolates e outras sobremesas.

