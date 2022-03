99 e Uber aumentam repasse de corridas para motoristas após alta no preço dos combustíveis

As empresas de transporte por aplicativo 99 e Uber anunciaram na sexta-feira (11) que aumentarão os valores pagos aos motoristas credenciados para diminuir os impactos gerados pelo aumento do preço dos combustíveis.

De acordo com a 99, o aumento não será refletido no preço pago pelos passageiros nas corridas no momento. Já a Uber não se manifestou sobre o assunto.