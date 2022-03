‘A Bela e a Fera Experience’ une entretenimento e gastronomia; confira evento

Foto: Divulgação

O evento ‘A Bela e a Fera Experience’ abre temporada, no próximo dia 14 de abril, em Salvador. Com um cardápio pensado para a atração, o público entra no clima da experiência, que acontece no Shopping da Bahia, com apresentações e muitos detalhes do conto de fadas. Os ingressos já estão disponíveis, com valores a partir de R$ 35.

Em um cenário mágico, a experiência apresenta muita música, dança, teatro e ilusionismo, além de efeitos especiais visuais e olfativos durante todo o percurso.

Os valores de A Bela e A Fera Experience começam a partir de R$35, e podem ser adquiridos pelo site. O evento atende a todas as regras sanitárias de combate à pandemia.

A BELA E A FERA EXPERIENCE

Local: Shopping da Bahia

Av. Tancredo Neves, 148, Caminho das Árvores – Salvador – Bahia

Sessões: a partir de 14 de abril

Quintas e Sextas – 18h e 20h

Sábados e Domingos – 10h30, 13h, 15h, 17h, 19 e 21h

Valores

Couvert R$ 50,00 (quinta e sexta) e R$ 60,00 (sábado e domingo)

Couvert + Consumação – R$ 80,00 (quinta e sexta) e R$ 90,00 (sexta e sábado)

