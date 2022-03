Novos investidores devem se atentar a diversos pontos para que aumentem as chances de sucesso no mercado de investimentos na atualidade.

A entrada no mercado de investimentos requer foco, conhecimento e planejamento

A volatilidade do mercado assusta os entrantes no mercado de investimento. Conforme informações do Banco Central do Brasil (BCB), em alguns estados brasileiros a elevação do fluxo de novos investidores chega até a 400%.

Diversifique seus investimentos de forma planejada

Sendo assim, se você faz parte desse novo grupo de pessoas físicas que resolveram diversificar, indo além da poupança, é importante que faça um planejamento financeiro, aprofunde seu conhecimento sobre a economia e tenha cuidado para não cair em golpes e fraudes.

Faça um planejamento financeiro

O planejamento financeiro deve ser feito por todas as pessoas. Entretanto, o novo investidor precisa ter clareza sobre prazos, valores e metas.

Considere suas particularidades

É necessário considerar quais são os prazos que você pode aguardar para resgatar; quais são os valores monetários que você possui para as opções disponíveis no mercado; quais são as suas metas pessoais para curto, médio e longo prazo e qual é o seu perfil de investidor. Visto que diferentes opções podem ser direcionadas para diferentes finalidades.

Busque conhecimento e analise os sites de instituições oficiais

Assim sendo, é muito importante que se busque conhecimento e analise os sites de instituições oficiais, como a Bolsa de Valores do Brasil (B3) e o Banco Central do Brasil (BCB).

Visto que são plataformas que auxiliam para que você analise de forma aprofundada a viabilidade de cada opção de investimento. Além disso, é importante que entenda o impacto da Selic em todas as opções, bem como, deve entender por quais motivos a elevação da taxa básica de juros pode ser fundamental para o investidor, dentre outros aspectos relacionados à economia de forma abrangente.

É importante que não disponibilize dados pessoais

Além disso, é pertinente que tenha cuidado com golpes e fraudes. Pois, assim como ocorre com o Pix e com o Open Banking, o mercado de investimento é vítima constante de novas maneiras de fraudes financeiras.

Alcance suas metas pessoais de forma segura e realista

Por isso, é importante que não disponibilize dados pessoais e não clique em links recebidos por mensagens de SMS, WhatsApp, e-mail etc. Entretanto, tomados os devidos cuidados, você pode ser um novo investidor, alcançando suas metas pessoais e elevando a sua rentabilidade de forma segura e realista.