A fila andou? Bruna Griphao engata novo romance; saiba com quem

De acordo com a colunista, Rafael Monteiro seria o eleito pela atriz. O rapaz faz a linha misterioso e possui uma conta fechada no Instagram, apenas os selecionados podem acompanhar o perfil.

Após ter vivido um rápido romance com João Zoli, e de aparecer aos beijos com João Guilherme, Bruna Griphao já possui um novo amor para chamar de seu. Segundo informações de Fábia Oliveira, do “Em Off”, a atriz fez a fila andar.

Ainda segundo a jornalista, a loira não tem falado sobre o novo namorado para os amigos e nem o junta com os mais próximos, mas eles ficam em casal o tempo todo.

Apesar de lances passageiros com Zoli e Guilherme, o último namoro da atriz foi com o estudante de medicina, Henrique Flora. Bruna recentemente esteve no elenco de “Nos Tempos do Imperador”, como a personagem Leopoldina.

