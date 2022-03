Abandonada por Lucas e Zein, Jade se humilha para Said em ‘O Clone’

Foto: Reprodução / Globo

O abandono voltou a ser pauta na vida de Jade (Giovanna Antonelli) em ‘O Clone’.

Após ser preterida pelo amado, Lucas (Murilo Benício), que optou por dar prioridade ao tratamento de Mel (Debora Falabella), e largada por seu atual marido, Zein (Luciano Szafir), a bela tentará reatar com o pai de sua filha, Said (Dalton Vigh), e será surpreendida com a atitude do vilão.

Certa de que o ex-marido a aceitaria de volta, Jade fará uma visita a casa do empresário de mala e cuia, na esperança de ser “abraçada” pelo desafeto. “Eu tô voltando”, dirá ela.

Em resposta ao pedido de Jade, Said despreza a mãe de sua filha:

“Não. Eu disse que não te aceitava mais e não aceito. Você escolheu o seu destino, Jade. Eu jogo você no vento da mesma forma que você me jogou. Vai embora, Jade. Se esqueça de mim, porque eu já me esqueci de você”.

A mocinha ainda tenta contornar a decisão do ex-marido e pede perdão. “Eu tô arrependida de tudo o que eu fiz. Eu devia tá louca, eu tava fora de mim, tomada por um gênio ruim”, justificará Jade que ainda faz promessas para Said.

“Eu nunca mais vou te dar nenhum desgosto. Vou ser a melhor mulher do mundo, a mais obediente, a mais educada”.

Irritado com a insistência da ex-mulher, Said desabafa: “Você já me disse isso antes”.

