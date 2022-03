Abertta Saúde divulga NOVOS empregos em Minas Gerais

A Abertta Saúde, Associação dedicada a cuidar da saúde dos trabalhadores das empresas do Grupo ArcelorMittal no país, anuncia NOVOS empregos em Minas Gerais. Acompanhe, a seguir, todas as informações e como se inscrever!

Abertta Saúde anuncia vagas de emprego

Foram anunciadas NOVAS vagas de emprego disponíveis para contratação de profissionais capacitados em diferentes áreas de atuação em Minas Gerais. Veja os cargos ofertados:

Coordenador de Atenção à Saúde – Itaúna : Necessário Ensino Superior em Serviço Social, Administração, Enfermagem ou áreas similares e Experiência profissional em serviço de saúde;

: Necessário Ensino Superior em Serviço Social, Administração, Enfermagem ou áreas similares e Experiência profissional em serviço de saúde; Enfermeiro (a) do Trabalho – Resende : Curso superior em Enfermagem, Conhecimento em E-social e Registro do conselho ativo no COREN;

: Curso superior em Enfermagem, Conhecimento em E-social e Registro do conselho ativo no COREN; Técnico de Enfermagem – Itatiaiuçu : Curso de Enfermagem, Experiência com resgate, Conhecimento em Pacote office e Habilitação categoria D;

: Curso de Enfermagem, Experiência com resgate, Conhecimento em Pacote office e Habilitação categoria D; Enfermeiro(a) – Juiz de Fora – Temporário – Juiz de Fora : Ensino Superior em Enfermagem, Experiência com equipe multidisciplinar, Experiência na coordenação do cuidado e Conhecimento em Pacote Office;

: Ensino Superior em Enfermagem, Experiência com equipe multidisciplinar, Experiência na coordenação do cuidado e Conhecimento em Pacote Office; Médico da Família e Comunidade – Capelinha : Ensino Superior em Medicina e Experiência em atendimentos através de prontuário eletrônico.

: Ensino Superior em Medicina e Experiência em atendimentos através de prontuário eletrônico. Assistente de Suprimentos (Temporário) – Belo Horizonte: Cursando Ensino Superior em Administração, Logística, Farmácia, Processos Gerenciais ou áreas similares.

Veja também: Mater Dei anuncia NOVAS vagas de emprego pelo país

Como se inscrever

Para se inscrever em uma das vagas abertas na Abertta Saúde, os candidatos devem acessar o link de participação, atentar-se a todos os requisitos e informações referentes a oportunidade desejada e cadastrar o currículo atualizado com todos os dados obrigatórios.

Além do salário de acordo com o cargo, a empresa oferece auxílio farmácia, previdência privada, vale refeição, vale alimentação, participação nos resultados, assistência odontológica, vale transporte, seguro de vida, horário flexível e assistência médica.

Acompanhe sempre o Notícias Concursos!