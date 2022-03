Abono salarial PIS/Pasep 2022: Veja quem recebe em março

Os pagamentos do abono salarial PIS/Pasep tiveram uma pausa devido ao período de Carnaval. No entanto, os repasses retornam no dia 15 de março, sendo a Caixa Econômica Federal com o PIS, e o Banco do Brasil com o Pasep.

Cabe salientar que o valor do benefício depende da quantidade de meses trabalhados no ano de apuração. Sendo assim, o trabalhador pode receber de R$ 101 a R$ 1.212 (salário mínimo em 2022).

Requisitos para receber o abono salarial PIS/Pasep

Estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos;

há pelo menos cinco anos; Ter recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante o ano-base (2020);

Ter exercido atividade remunerada, durante pelo menos 30 dias, no ano-base considerado para apuração;

Ter seus dados informados pelo empregador (Pessoa Jurídica) corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

O prazo para sacar o benefício vai até o dia 29 de dezembro de 2022. Quem não retirar os valores no período determinado só poderá sacar o montante em uma próxima liberação anunciada pelo Governo Federal.

Veja quem vai receber o abono salarial agora em março

PIS

Mês de nascimento Data do pagamento Julho 15 de março Agosto 17 de março Setembro 22 de março Outubro 24 de março Novembro 29 de março Dezembro 31 de março

Pasep

Final da inscrição Data do pagamento 6 15 de março 7 17 de março 8 22 de março 9 24 de março

Dinheiro esquecido: PIS/Pasep libera milhões aos trabalhadores

Desde o anuncio do Banco Central (BC) que informou que milhares de brasileiros tinham dinheiro esquecidos em instituições financeiras, muitos trabalhadores estão reconhecendo o direito a benefícios do PIS/Pasep e FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Confira a seguir os valores que você pode receber.

Cotas do PIS/Pasep

Trabalhadores que têm direito as cotas do PIS/Pasep terão até o dia 1º de junho de 2025 para sacar a quantia. A Caixa Econômica Federal está liberando os recursos para quem trabalhou com carteira assinada entre os anos de 1971 e 1988.

As costas estão acumuladas em R$ 22,8 milhões na instituição financeira. O montante foi constituído devido a regra que possibilitava os regastes, apenas, em casos de doença grave, aposentadoria ou quando o titular completava 70 anos de idade.

De acordo com a Caixa, cerca de 10 milhões de pessoas têm direito as cotas do PIS/Pasep. Contudo, vale ressaltar que o benefício é diferente abono salarial PIS/Pasep, pago aos trabalhadores todos os anos.

Os valores estão disponíveis desde 2019, no entanto, muitos beneficiários não realizaram o saque. Um dos motivos pode estar relacionado ao fato de que o trabalhador possa estar aposentado e desconhece o benefício ou que já tenha falecido. Nesse último caso, o direito ao resgate é ampliado aos seus dependentes e herdeiros

A consulta para identificar se possui ou não saldo disponível para saque, pode ser realizada pelos seguintes canais: aplicativo ou site do FGTS, internet banking Caixa (opção para correntistas do banco) e nas agências da Caixa.