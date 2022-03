Abono salarial PIS/Pasep de até R$1.212 terá pagamento duplo na próxima semana. Após uma grande pausa na liberação do benefício, o calendário concessões do abono salarial PIS/Pasep já tem data para voltar a ser pago.

O que se sabe neste momento é que de acordo com o cronograma de liberações, 2 lotes serão pagos em poucos dias. O benefício será liberado para os nascidos em julho, referente ao PIS, e para os servidores públicos com final de inscrição 6, na situação do PASEP.

Até o momento, nada menos que 10 lotes de pagamentos serão liberados até o final do próximo mês.

Veja o que será liberado ainda até o fim de março:

liberação do PIS para os nascidos de julho a dezembro; e

para os nascidos de julho a dezembro; e liberação do PASEP para quem tem número final de Inscrição 6 a 9.

Os valores do abono salarial PIS/PASEP podem variar de R$ 101 a R$ 1.212 para cada trabalhador conforme os meses trabalhados com carteira assinada no ano-base.

Quem tem direito ao PIS/Pasep?

Ao considerar que os pagamentos são de competência do ano-base 2020, o trabalhador precisa:

Estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;

há pelo menos cinco anos; Ter recebido em 2020, remuneração média mensal de até dois salários mínimos;

Ter trabalhado em 2020, com carteira assinada, durante 30 dias consecutivos, ou não; e

Estar com as informações atualizadas pelos empregadores na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Como consultar?

Primeiro o trabalhador deve saber em qual programa se encaixa, sendo o PIS destinado aos cidadãos que atuam em empresas privadas e o Pasep voltado aos servidores públicos. Neste caso:

Para quem recebe o PIS (trabalhador de empresa privada):

No Aplicativo Caixa Trabalhador;

No site da Caixa;

No aplicativo Caixa Tem ;

; Pelo telefone de atendimento da Caixa: 0800 726 0207.

Para quem recebe Pasep (servidor público):

Pelos telefones da central de atendimento do Banco do Brasil: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas);

0800 729 0001 (demais cidades);

0800 729 0088 (deficientes auditivos).

Qual o valor vou receber?

O valor do abono salarial leva em conta a quantidade de meses trabalhados. Se em 2020, o cidadão trabalhou durante os 12 meses, recebe a quantia máxima, de R$ 1.212. Já se trabalhou 1 mês, recebe 1/12 do piso nacional, que equivale a R$ 101. Veja a tabela:

Meses trabalhados Valor 1 R$ 101,00 2 R$ 202,00 3 R$ 303,00 4 R$ 404,00 5 R$ 505,00 6 R$ 606,00 7 R$ 707,00 8 R$ 808,00 9 R$ 909,00 10 R$ 1.010,00 11 R$ 1.111,00 12 R$ 1.212,00

Calendário do PIS/Pasep em 2022

O PIS é distribuído conforme o mês de nascimento do trabalhador:

Mês de nascimento Data do pagamento Janeiro 8 de fevereiro Fevereiro 10 de fevereiro Março 15 de fevereiro Abril 17 de fevereiro Maio 22 de fevereiro Junho 24 de fevereiro Julho 15 de março Agosto 17 de março Setembro 22 de março Outubro 24 de março Novembro 29 de março Dezembro 31 de março

O Pasep é concedido segundo o dígito final do número de inscrição do trabalhador:

Final da inscrição Data do pagamento 0 15 de fevereiro 1 15 de fevereiro 2 17 de fevereiro 3 17 de fevereiro 4 22 de fevereiro 5 24 de fevereiro 6 15 de março 7 17 de março 8 22 de março 9 24 de março