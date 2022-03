Abono salarial PIS/Pasep: R$1.212 cai diretamente na conta do trabalhador?

O abono salarial PIS/Pasep começou a ser pago desde o início de fevereiro. Porém, muitos trabalhadores ainda não sabem se o benefício do PIS é depositado diretamente em suas contas da Caixa Econômica Federal, uma vez que ainda não tiveram acesso aos valores.

O PIS cai direto na conta da Caixa?

Segundo a Caixa Econômica Federal, o abono salarial é depositado diretamente na conta do trabalhador que for cliente do banco. Para os que não são correntistas da instituição, o benefício é concedido por meio da Poupança Social Digital do aplicativo Caixa Tem.

Caso o benefício ainda não seja creditado no Caixa Tem, o trabalhador pode receber o abono pelo o Cartão Cidadão, e saca-lo nos terminais de autoatendimento, casas lotéricas, Caixa Aqui ou agências da Caixa, sempre respeitando o calendário de pagamento.

Todavia, caso o dinheiro não caia em nenhum dos meios mencionados acima, o trabalhador deverá verificar se ocorreu algum erro por parte do empregador ou do Governo Federal. Muitas vezes o motivo é uma falha nas informações.

Estando cumprindo os requisitos exigidos e o benefício não caiu na conta, será necessário ir até uma agência da Caixa para regularizar os dados e verificar porque o dinheiro não foi concedido. Também é possível consultar as informações pelo Alô Cidadão, no telefone 0800 726 0207.

Cabe salientar que o PIS é destinado aos trabalhadores que atuam na iniciativa privada e é gerenciado pela Caixa Econômica. Já o Pasep é voltado aos servidores públicos e administrado pelo Banco do Brasil.

Além disso, o calendário do PIS é distribuído de acordo com o mês de nascimento do trabalhador e o calendário do Pasep é liberado de acordo com o número final do NIS (Número de Identificação Social) do servidor público.

Qual valor do abono salarial?

No máximo, o trabalhador pode receber uma quantia equivalente a um salário mínimo, atualmente R$ 1.212. Caso o beneficiário não tenha exercido atividade por 12 meses, um valor inferior proporcional ao tempo trabalhado será repassado.

Meses trabalhados Valor 1 R$ 101,00 2 R$ 202,00 3 R$ 303,00 4 R$ 404,00 5 R$ 505,00 6 R$ 606,00 7 R$ 707,00 8 R$ 808,00 9 R$ 909,00 10 R$ 1.010,00 11 R$ 1.111,00 12 R$ 1.212,00

Como sacar o abono salarial?

PIS (Caixa Econômica Federal):

Nas agências da Caixa, com documento de identificação com foto;

Com o Cartão do Cidadão, nos caixas eletrônicos e lotéricas.

Pasep (Banco do Brasil):

Nas agências do Banco do Brasil, com documento de identificação;

Por transferência automática na conta de quem é cliente da instituição.

Quem tem direito ao abono salarial ?

Ao considerar que os pagamentos serão de competência do ano-base 2020, o trabalhador precisa:

Estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;

há pelo menos cinco anos; Ter recebido em 2020, remuneração média mensal de até dois salários mínimos;

Ter trabalhado em 2020, com carteira assinada, durante 30 dias consecutivos, ou não; e

Estar com as informações atualizadas pelos empregadores na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Como saber se tenho direito?

Para o PIS (trabalhador de empresa privada):

No Aplicativo Caixa Trabalhador;

No site da caixa;

da caixa; Pelo telefone de atendimento da Caixa: 0800 726 0207.

Para o Pasep (servidor público):

Pelos telefones da central de atendimento do Banco do Brasil: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas);

0800 729 0001 (demais cidades);

0800 729 0088 (deficientes auditivos).