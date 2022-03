Abono salarial PIS/PASEP terá 10 pagamentos de R$1.212 neste mês

A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil prosseguem com os pagamentos referente ao abono salarial PIS/Pasep. As liberações seguem ocorrendo desde fevereiro e, neste mês de março, os valores seguem sendo pagos. Somente neste mês, mais 10 pagamentos ainda serão efetuados.

Está confirmado que em março será pago tanto o PIS, quanto o PASEP. No primeiro caso, os pagamentos serão liberados para os nascidos de julho a dezembro. Na segunda situação, para os servidores públicos que possuem o número final de Inscrição 6 a 9.

Os valores do abono salarial PIS/PASEP podem variar de R$ 101 a R$ 1.212 para cada trabalhador conforme os meses trabalhados com carteira assinada no ano-base. Além disso, para receber o benefício é necessário cumprir alguns requisitos estabelecidos pelo governo, como:

Estar inscrito no PIS/Pasep há, pelo menos, cinco anos;

há, pelo menos, cinco anos; Ter trabalhado para pessoa jurídica com carteira assinada ao menos 30 dias no ano-base;

Ter recebido remuneração média mensal de até dois salários mínimos no ano-base;

Estar com os dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

Lembrando que o pagamento do PIS (Programa de Integração Social) é realizado pela Caixa e o do PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) pelo Banco do Brasil.

O calendário segue para os dois grupos nas próximas semanas, confira:

PIS

Mês de nascimento Data do pagamento Janeiro 8 de fevereiro Fevereiro 10 de fevereiro Março 15 de fevereiro Abril 17 de fevereiro Maio 22 de fevereiro Junho 24 de fevereiro Julho 15 de março Agosto 17 de março Setembro 22 de março Outubro 24 de março Novembro 29 de março Dezembro 31 de março

Pasep

Final da inscrição Data do pagamento 0 15 de fevereiro 1 15 de fevereiro 2 17 de fevereiro 3 17 de fevereiro 4 22 de fevereiro 5 24 de fevereiro 6 15 de março 7 17 de março 8 22 de março 9 24 de março

Como consultar o PIS

Os trabalhadores com carteira assinada podem consultar o benefício do PIS no Caixa Tem, aplicativo Caixa Trabalhador e pela CTPS Digital. O procedimento pelo Caixa Tem é bem simples de ser realizado, basta:

Fazer o login no aplicativo; Acessar a opção “Meu NIS” na lista de serviços; Informar o nome completo, CPF, número do NIS/PIS e da CTPS; Na seção “Abono Salarial” estará disponível para consulta o calendário de pagamento do abono e demais informações;

O saque do benefício pode ser feito com o Cartão Social e senha cadastradas pelo usuário em terminais de autoatendimento da Caixa, lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui.

Como consultar o PASEP

Os servidores públicos podem acessar as informações do Pasep pelo site. Outros meios são pelos telefones:

4004-0001;

0800 729 0001; ou

Pelo Alô trabalhador no número 158.

Ainda é possível consultar o benefício pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, disponível para celulares Android e iOS, ou pelo site do Ministério da Economia.

No que se refere aos pagamentos, podem ser realizados de três formas:

Crédito em conta (para correntistas do BB);

Pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG);

Saque nos guichês de caixa das agências do BB.