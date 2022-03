Abril: Novo show de Jorge Vercillo chega a Salvador; veja como comprar

O cantor Jorge Vercílio, se apresenta em Salvador, no sábado 09 de abril, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA). Com ingressos custando entre R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia) as vendas são através do Sympla.

A abertura dos portões acontece às 17h30, e a será obrigatória a apresentação da carteira de vacinação comprovando a imunização completa e o uso de máscara para o acesso a Concha Acústica.

Jorge garante um repertório recheado de clássicos dos seu s30 anos de carreira, incluindo ‘Ela Une Todas as Coisas’, ‘Monalisa’, ‘Talismã sem Par’, “Melhor Lugar”, ‘Final Feliz’, além de músicas novas.

