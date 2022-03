Acabaou a espera! Confira os vencedores do Óscar 2022

cabou a espera! A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas realiza neste domingo (27) a cerimônia do Óscar 2022 que seleciona os melhores do cinema em 2022. Um dos maiores destaques da noite é o filme ‘Duna’, que recebeu ao todo dez indicações.

Confira abaixo a lista de vencedores:

Melhor Atriz Coadjuvante:

Jessie Buckley (A Filha Perdida)

Ariana DeBose (Amor, Sublime Amor) – VENCEDORA

Judi Dench (Belfast)

Kirsten Dunst (Ataque dos Cães)

Aunjanue Ellis (King Richard)



Melhor Ator Coadjuvante:

Ciarán Hinds (Belfast)

Troy Kotsur (No Ritmo do Coração) – VENCEDOR

Jesse Plemons (Ataque dos Cães)

J.K. Simmons (Apresentando os Ricardos)

Kodi Smit-McPhee (Ataque dos Cães)

Melhor Animação:

Encanto – VENCEDOR

Flee

Luca

A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas

Raya e o Último Dragão



Melhor Curta Animado:

Affairs of the Art

Bestia

Boxballet

Robin Robin

The Windshield Wiper – VENCEDOR

Melhor Roteiro Original:



Belfast – VENCEDOR

Não Olhe Para Cima

King Richard

Licorice Pizza

A Pior Pessoa do Mundo