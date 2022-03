‘Aceitem que não deu certo’, diz Viih Tube sobre relação com Lipe Ribeiro

Após viverem um romance com direito ao compartilhamento dos bastidores nas redes sociais, Viih Tube e Lipe Ribeiro não possuem mais um relacionamento.

A ex-BBB resolveu se pronunciar para explicar a situação após receber mensagens sobre o envolvimento do ex-peão com Andressa Castorino. “Não vou fingir que não tô vendo todo mundo me marcando aqui e muita gente jogando hate na Andressa nos comentários. Olha, ninguém tem que preferir nada, e não existe disputa nenhuma”, escreveu nos comentários de uma publicação do perfil “Gossip do Dia”.

“Eu e a Dessa nos conhecemos, ela é uma mulher madura, divertida e boa, então não xinguem quem não conhecem só por shipper besta de internet, me sinto um pouco responsável por isso estou aqui, porque receber hate é horrível!”, continuou.

“E de uma vez por todas, eu e Lipe não demos certo, não fazemos bem um pro outro, eu acabei de terminar, gente. Eu estou longe de querer algo sério alguém agora, e mesmo se eu quisesse e ele estivesse sozinho, não seria ele, eu não estaria com ele. Então não tem culpado na história, só aceitem que não deu certo e que estamos todos na paz, e deixem a garota em paz, por favor! Não falarei mais disso!”, finalizou a influenciadora.

