Acerto de contas? Arthur e Lais conversam: ‘bateu errado’

ais e Arthur tiveram uma longa conversa durante a madrugada desta terça-feira (8) no BBB 22. Após bater boca com o ator durante o jogo da discórdia, a médica chamou ele para conversar e pediu desculpas. Eles relembraram o dia em que Lais deu o monstro para Arthur como consequência da prova do anjo.

“Eu não esperava que você fosse tirar. Então, quando você tirou, pra mim foi uma surpresa, porque eu não esperava que você fosse tirar a minha placa. Existia esse peso do Monstro”, começou o ator.

“”Com certeza, mas na hora do impulso eu não lembrei. Na hora que eu tirei, eu fiquei: ‘Caraca, o primeiro [a sair] era o Monstro’. Você vai ver, tá filmado, eu não lembrei na hora que eu tirei. Na hora eu não tava lembrando mesmo. Até amigo meu, lá na hora eu ia tirar porque eu queria ir eliminando”, argumentou Lais.

Arthur também pediu desculpa para Lais. ” O que foi errado pra mim foi o: ‘Aguente as consequências’. Pô, eu já aguentei muitas consequências na minha vida. Muitas. De coisas que eu fiz, de coisas que inventaram que eu fiz e eu não fiz. Foram consequências muito pesadas. Então, quando você verbalizou isso, eu pensei: ‘Que consequências ela julga que eu não vou aguentar aqui dentro? Sendo que eu já passei por muitas coisas’. Então, aquilo bateu errado pra mim”

“Em nenhum momento eu disse que eu posso ir em qualquer Paredão, que eu bato e volto, que eu sou invencível ou que ninguém vai comigo. Você não foi pra um Paredão, você não sabe como é. É um sentimento ruim, sensações horríveis. Quando você for, você vai entender”, argumentou o ator.

“É o que você falou, eu nunca fui. Pra mim, eu olhando e vendo o jogo, é muito sobre a Formação de Paredão. Eu acho que conta muito, as pessoas que você vai. Certo? E sobre também muito quem sai.””

