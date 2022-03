Achou a resposta: saiba por que Jade foi eliminada do BBB 22

Como bem diz um ditado popular, quem procura, acha. Após indicar Arthur direto para o paredão três vezes, Jade enfim encontrou a resposta que tanto buscava. A influenciadora digital, que era até então uma das favorita ao prêmio, viu o favoritismo desabar e recebeu 84,93% dos votos em paredão disputado contra o músico e Jessilane. Esse foi o segundo maior paredão em questão de votos da história do reality.

Foto: reprodução / TV Globo



Jade Picon mudou de “rica de estimação” para a grande vilã da edição em questão de dias. A jovem viu um suposto ato de coragem ser o principal pivô de sua eliminação. Se ela não tivesse puxado o principal rival, Arthur, para a berlinda quando atendeu o big-fone, teria maiores chances de permanecer no reality.

Confira abaixo os principais motivos da eliminação de Jade:

1. Sempre a mesma tecla: perseguições a Arthur



Assim como Linna, Jade e Arthur entraram três dias após os demais participantes porque testaram positivo para a Covid-19. Os dois tinham tudo para se tornarem aliados no programa, mas acabaram protagonizando a maior rivalidade da edição.

Após supostamente não receber um “parabéns” do ator por vencer a prova de liderança, Jade passou a repensar a amizade com o brother e o mandou direto para o paredão, sem aviso prévio, atitude considerada incoerente pelo público. E fez isso de novo ao conquistar a liderança pela segunda vez.

Essas perseguições a Arthur desagradam o público, que colocou o esposo de Maira Cardi como vítima. Os dois viviam uma guerra fria dentro da casa, que só seria encerrada com a eliminação de um deles. E o público escolheu tirar Jade.

Clique aqui para relembrar toda a rivalidade entre os brothers

2. Confiança exagerada vista como soberba

Assim que caiu no paredão contra Arthur, Jade agiu com tanta certeza que permaneceria na casa que chegou a ser vista como soberba pelos telespectadores.

Ao reafirmar durante o jogo da discórdia que se tornou independente aos 13 anos, ao falar que faria uma festa com a eliminação de Arthur e que aquela seria a primeira vitória do Lollipop, a jovem acabou por reproduzir a imagem que tinha o pavor de transparecer na TV: a de “patricinha” metida.



3. Mais uma do Lollipop: rejeição do público ao quarto



Das cinco últimas eliminações, uma coisa é fato: o público do BBB 22 não “engoliu” os integrantes do quarto lollipop. As fofocas exageradas, combinações de votos e perseguições contra Arthur e Natália, favoritos ao prêmio, trouxeram consequências pesadas: todo lollipopper que cai no paredão é eliminado. E com a principal “cabeça” do cômodo, Jade, não seria diferente.

4. Apelou para a caridade? Discurso é para defender permanência

Como já é de costume, os emparedados do BBB possuem 30 segundos para defender a permanência na casa. No entanto Jade pecou ao aproveitar o tempo dela para pedir a eliminação de Arthur Aguiar e afirmar que doaria o prêmio para cinco instituições de caridade, atitude vista como apelativa, já que a jovem é bem resolvida financeiramente e pode fazer essas doações sem necessariamente ganhar o programa.

O discurso de Jade foi inclusive criticado por Gustavo no último jogo da discórdia que a sister participou. Clique aqui para relembrar.

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google notícias