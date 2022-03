Acidente deixa três mortos no interior da Bahia; colisão envolveu três carros

Foto: Reprodução/TV Bahia

Um acidente deixou três mortos na BR-101, perto de Alagoinhas, cidade localizada a 120km de Salvador. A colisão aconteceu no sábado (5), em um trecho conhecido como curva do Riacho do Mel.

O motorista de um dos automóveis perdeu o controle da direção, entrou na contramão e bateu de frente com outro carro. Com o choque, um terceiro veículo – que vinha atrás do primeiro carro – se envolveu no acidente. Nenhum passageiro do último carro ficou ferido. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do motorista que teria provocado o acidente, cujo nome não foi divulgado.

Todas as vítimas estavam no segundo veículo. Elas foram identificadas como Jorge dos Reis Alves Ribeiro, Romilson Piedade Teixeira e Farisete Amaral Farias. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local do acidente e os médicos constataram os óbitos. Não há informações sobre o sepultamento das vítimas.

Através das imagens feitas por motoristas que passavam pela via, a pista estava molhada, o que indica chuvas no momento da batida.

