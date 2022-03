Acidente entre carro e moto deixa um morto no sul da Bahia

Foto: Blog Verdinho Itabuna Um homem morreu e outro ficou ferido após um acidente entre um carro e uma moto na madrugada deste domingo (20), em Itabuna, no sul da Bahia. Ambas as vítimas estavam na moto. O motorista do carro fugiu antes da chegada da Polícia Rodoviária Estadual.

De acordo com o g1 Bahia, o acidente aconteceu na BR-415, no trecho urbano em frente ao condomínio Pedro Fontes I, no Bairro São Roque.

Ainda não há informações das circunstâncias da batida. No entanto, por meio de imagens, é possível ver que a moto ficou totalmente destruída e foi parar em uma área de matagal no acostamento da via onde ocorreu o acidente.

Já o veículo foi encontrado abandonado no estacionamento de um condomínio residencial, próximo ao local da batida. Os danos foram no para-brisa e na região de um dos faróis.

A vítima tinha 51 anos e foi identificada como José Ronaldo da Silva. O Serviço de Atendimento Móvel (Samu) esteve no local e constatou a morte.

O outro homem que estava na moto e ficou ferido foi socorrido pelo Samu e encaminhado para o Hospital de Base de Itabuna. Não há detalhes do estado de saúde dele.