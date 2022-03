Ações de acolhimentos marcam início do ano letivo nas escolas da Semed Penedo

Decom PMP com Assessoria Semed

O ano letivo 2022 nas escolas e creches da Prefeitura de Penedo começou em clima de acolhimento e muita alegria, receptividade viabilizada pela SEMED, com a participação dos comediantes Podderosa, Mumbaça e Doutora Riso.

Em todas as 29 unidades da Secretaria Municipal de Educação, os protocolos de segurança contra o coronavírus estão assegurados, começando no transporte dos estudantes.

Nos 30 ônibus da frota da Secretaria Municipal de Educação, monitores fazem aferição de temperatura, higienização com álcool 70% e orientam sobre o uso de máscara.

Ao entrar na escola, alunos e alunas recebem informações e cuidados necessários para manter os cuidados em relação à pandemia de Covid ao longo dessa segunda-feria, 14, inclusive para matriculados na Educação para Jovens e Adultos (EJA), que continua com matrículas abertas.

Por medida de precaução, a SEMED Penedo orienta pais ou responsável legal pelo estudante que apresentar sintomas gripais que não mande para a escola, medida preventiva de manutenção da segurança no ambiente escolar.

Equipe Multidisciplinar

O acolhimento planejado para o início do ano letivo nas unidades da Semed foi acompanhado por psicólogas e assistentes sociais,

“Essas profissionais foram muito importantes na transição das aulas remotas para as presenciais durante o ano passado e neste ano continuaram com o trabalho de acompanhamento de estudantes, pais e pessoal da SEMED”, informa Cíntya Alves, gestora da Secretaria Municipal de Educação.

Alimentação Escolar

Bem recebidos e protegidos, estudantes iniciaram as aulas com material didático novo e receberam alimentação balanceada no refeitório de cada escola, comida de primeira qualidade preparada pelas merendeiras da SEMED, com supervisão do setor de Nutrição.

O planejamento sobre alimentação escolar estabelece três opções de cardápios na rede pública municipal, refeições para estudantes ofertadas em sistema de rodízio nas escolas.

O setor de Nutrição da SEMED mantém ainda o acompanhamento para crianças e estudantes com necessidades especiais (alergias/patologias/intolerância) para determinados alimentos.

Fotos Assessoria SEMED