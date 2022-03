Aconteceu: Davi não resiste aos encantos de Isadora e beija a moça em ‘Além da Ilusão’

Foto: Reprodução | TV Globo Davi (Rafael Vitti) ficou encantado por Isadora (Larissa Manoela) à primeira vista e com o tempo o comportamento dela chamou ainda mais sua atenção: o jeito determinado, a inteligência, a forma como conduz seus relacionamentos, entre outras tantas qualidades.

Isadora, por sua vez, enquanto noiva de Joaquim (Danilo Mesquita), evitou dar atenção para seus sentimentos com relação ao mágico, mas diante das atitudes agressivas dele e do ciúme constante passou a dar atenção para as gentilezas de Davi.

Na torcida para o casal Isadora e Davi também estão Violeta (Malu Galli) e Heloísa (Paloma Duarte), que não param de provocar a jovem com relação à possibilidade de viver um amor verdadeiro ao lado do rapaz. E apesar de resistir ao assunto, Isadora vai ao encontro dele para devolver a blusa que Davi emprestou no dia que as moscas invadiram a feira.

Ela explica que o admira e quer manter a amizade que construíram. Davi insiste que o afastamento é necessário já que não será apenas seu amigo e ressalta que ela escolheu manter o noivado. No entanto, o mágico não é fiel às palavras e declara seu amor com um inevitável beijo. A cena está prevista para ir ao ar no próximo sábado, dia 19.