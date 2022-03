Acusado de estuprar e matar enteada de 4 anos é condenado em Camaçari

Foto: Divulgação / TJBA

Um homem acusado de estuprar e matar a própria enteada foi condenado na terça-feira (8) na cidade de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador. De acordo com informações do Ministério Público (MPBA), Cleiton Jesus dos Santos foi setenciado pelo Tribunal do Júri da comarca da cidade por cometer os crimes de homicídio qualificado, por motivo fútil, meio cruel e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, além estupro de vulnerável. Ele deve cumprir 28 anos de prisão.

A acusação sustentada pela promotora de Justiça Anna Karina Omena, relatou que Cleiton espancou e estuprou a enteada de apenas 4 anos de idade, causando-lhe a morte. Os crimes foram cometidos no interior da residência da vítima após a mãe sair para trabalhar e deixar a criança sob os cuidados do padrasto. A criança morreu dias depois do ataque por conta da gravidade dos ferimentos.

Leia mais sobre Bahia no ibahia.com e siga o portal no Google Notícias