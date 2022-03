Acusado de furto, ex-marido de Ivy Moraes diz que ex-BBB roubou dinheiro

Após ser acusado de furto pela ex-esposa, Ivy Moraes, do Big Brother Brasil 20, Rogério Fernandes diz que a ex-sister roubou R$ 205 mil. Ele registrou um boletim de ocorrência contra ela na última sexta-feira (25). No documento, Fernandes alega que a ex-BBB teria transferido a quantia para uma conta pessoal. As informações são do colunista Leo Dias.