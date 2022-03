Acusado de matar ex-mulher em Marechal Deodoro tem prisão preventiva decretada pela Justiça

O homem preso nessa terça-feira (08), em flagrante, pela morte da ex-companheira Vanessa Vieira da Silva, teve prisão preventiva decretada pela Justiça. O suspeito de iniciais A. F. da S. passou por audiência de custódia nesta quarta (9). A vítima foi assassinada em Marechal Deodoro e seu corpo foi encontrado às margens da rodovia AL-215 na última segunda-feira (07).

Reprodução

Trecho da decisão que decreta a prisão alega que a medida é necessária “para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal”. Em outra parte, diz também que “em relação ao requisito do perigo da liberdade, entendo que esse se encontra consubstanciado pela forma como a violência foi sendo escalada, até culminar no homicídio da vítima”.

Segundo informações da Polícia Civil, o autor do crime havia sido preso em novembro de 2021, quando um vídeo postado nas redes sociais mostrava o momento em que a mulher era espancada por ele. Em fevereiro deste ano ele foi solto e teria, como medida cautelar, que se manter “afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando limite mínimo de 300 metros e proibição de ter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação”.

Ainda segundo a polícia, o acusado teria feito a promessa de matar a mulher quando saísse da prisão.