Adecco abre novas vagas em São Paulo

A Adecco, empresa especialista no segmento de recursos humanos, anunciou a abertura de novas vagas em São Paulo recentemente. Ao todo, são 20 postos de trabalho disponíveis para para o cargo de Atendente de Reserva Vendas Ativas.

Os interessados deverão ter conhecimento intermediário no idioma Espanhol e no Excel. Possuir foco no atendimento de qualidade aos clientes com o atingimento das metas propostas e experiência com vendas são elementos desejáveis – mas não desclassificatórios.

O profissional contratado para este cargo será responsável pelo atendimento especializado aos clientes a nível nacional e internacional, realizando vendas ativas de pacotes marítimos e dos serviços adicionais. Ainda, eles deverão tirar dúvidas dos clientes sobre suas reservas.

A contratação é temporária, com início imediato, e prevê trabalho de forma presencial. A Adecco oferece salário compatível com o mercado, além de assistência médica, vale alimentação e vale transporte como benefícios.

Os interessados em participar do processo seletivo deverão acessar a página https://www.vagas.com.br/vagas/v2345505/atendente-de-reserva-vendas-ativas para cadastrar o currículo.

Sobre a Adecco

A Adecco é líder mundial em Recursos Humanos, atuando em 60 países por meio de 5,5 mil escritórios. A empresa gera diariamente empregos a 700 mil pessoas e serviços a mais de 100 mil empresas e integra a lista 500 da Fortune Global e está cotada na bolsa de Zurique.

O Grupo apresenta uma estrutura mundial orientada para a prestação de um serviço integrado na área dos Recursos Humanos, com o compromisso de um desenvolvimento contínuo de soluções eficazes e competitivas para os seus clientes.

Atualmente, o Grupo Adecco ocupa o 7º lugar no ranking das melhores empresas para se trabalhar no mundo e está cada vez mais ciente do seu papel de promover oportunidades no mercado de trabalho.