Adistec recruta profissionais para áreas de TI e vendas

A Adistec, distribuidora de valor agregado com foco em infraestrutura para Data Centers e Segurança da Informação, está recrutando profissionais para as áreas de TI e vendas. As chances são para atuação no escritório de São Paulo e fazem parte do planejamento estratégico de crescimento da empresa, que visa, ainda, impulsionar a marca e a oferta de suas soluções no mercado brasileiro.

Ao todo, são seis vagas, tanto para o modelo presencial quanto remoto. Entre as oportunidades disponíveis estão Product Sales Specialist (Cloud), Product Sales Specialist, Engineering Sales Specialist (Data Protection), Storage Support Field Engineering, Engineering Sales Specialist (Datacenter), Product Sales Manager (Datacenter), Product Sales Manager (Cloud) e muito mais.

Os requisitos variam de acordo com a função desejada, mas grande parte delas exige experiência anterior e conhecimento em arquitetura de soluções e linguagens web. A empresa, contudo, ressalta que todas as pessoas são bem-vindas no processo seletivo, independentemente de sua raça, cor, etnia, religião, gênero, orientação sexual ou qualquer outra característica.

Os contratados receberão salário fixo compatível com o mercado e terão direito, ainda, a um pacote completo de benefícios, que inclui o acesso a um programa de idiomas, além de convênios médico e odontológico, seguro de vida, benefício mobilidade e vale refeição.

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo seletivo da Adistec deverão acessar o site https://adistec.hiringroom.com/jobs para conferir a lista completa de oportunidades disponíveis, assim como seus requisitos e escopo de atuação, e, por fim, cadastrar currículo na vaga desejada.