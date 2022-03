ADM do Brasil abre NOVOS empregos; veja cargos e localidades

A ADM do Brasil, multinacional do ramo de agronegócios, abre novos empregos. A companhia está buscando profissionais de diferentes áreas de atuação, com vagas que estão localizadas em várias cidades do Brasil. Acompanhe as ocupações e localidades disponíveis!

ADM do Brasil anuncia oportunidades para o país

A ADM do Brasil, empresa vendedora e processadora de soja, alimentos para animais, produtos químicos, biocombustíveis, ingredientes para indústria e milho, é uma referência no segmento em que atua e está entre as maiores companhias do Brasil.

Acompanhe as vagas disponíveis e localidades:

Supervisor de Caldeira (Porto Franco);

Operador de Empilhadeira (Campo Grande);

Técnico de Planejamento e Manutenção (Primavera do Leste);

Assistente de Despesas e Viagens – PCD (Ribeirão Preto);

Porteiro (Paulínia);

Líder em Manutenção Mecânica (Porto Franco);

Líder de Produção (Campo Grande);

Mecânico de Manutenção (Campo Grande);

Engenharia de Processos (Campo Grande);

Assistente Administrativo (Ribeirão Preto);

Jovem Aprendiz (Balsas);

Assistente de Operações Logística (Uberlândia);

Eletricista de Manutenção (Uberlândia);

Auxiliar de Produção (Canoas);

Porteiro PCD (Uberlândia).

A ADM é um empregador inclusivo e igualitário, portanto, todas as vagas estão disponíveis para candidatura de profissionais portadores de deficiência, propondo a estes um ambiente de trabalho saudável e adequado para todo o desenvolvimento profissional.

Como se inscrever

Para ocupar uma das funções na empresa ADM do Brasil, os profissionais devem atender todas as exigências e residir nas proximidades das unidades disponíveis. As inscrições poderão ser feitas através da página de candidatura.

Todos os selecionados contam com remuneração compatível e vantagens que poderão incluir, plano médico, auxílio creche, auxílio academia, vale alimentação, plano odontológico, auxílio combustível, vale refeição e seguro de vida.

