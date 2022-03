Adolescente de 15 anos é vítima de homofobia e é espancado por jovens em Camaçari

Foto: Reprodução/TV Bahia

A mãe de um adolescente de 15 anos denunciou um caso de homofobia contra o filho na cidade de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador. De acordo com informações do G1 Bahia, o jovem foi atacado por 7 garotos dentro de um ônibus escolar com murros e chutes.

A doméstica Mara Santos disse que a agressão aconteceu na sexta-feira, 25 de fevereiro, e é acompanhado pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia (SJDHDS). “Ele me contou que os meninos ficaram chamando ele de ‘viado’. Teve algumas hematomas na cabeça e agora o psicológico que preocupa, porque ele recebeu tanta porrada, que fica revoltado”, disse Mara Santos ao G1 Bahia.

Após a agressão, o estudante do Colégio Estadual José de Freitas Mascarenhas foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Camaçari, onde foi atendido e liberado. Além do adolescente, a doméstica é mãe de uma outra jovem. Ela revela que o filho foi vítima de agressões em outras ocasiões.



“Na última semana, ele me contou que brigou com um menino no ônibus e que cada um deu um murro. Dessa forma nunca tinha acontecido, vejo meu filho apanhando dessa forma no vídeo”, contou.

Em nota a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia lamentou a agressão sofrida pelo adolescente. A SJDHDS informou que acompanha o caso junto à Secretaria de Educação (SEC) e a diretoria do Colégio Estadual José de Freitas Mascarenhas.

Por meio do Centro de Promoção e Defesa dos Direitos LGBT da Bahia (CPDD-LGBT), a secretaria colocou a equipe jurídica e psicossocial à disposição do estudante e da família dele para acompanhar, orientar e adotar providências em relação ao caso.

Além de promover políticas públicas e a garantia de direitos, a SJDHDS reforçou que é dever de toda a sociedade e das famílias garantirem um ambiente acolhedor para os jovens. Disse ainda que a violência registrada no vídeo é sintoma do ódio que tem tirado vidas de jovens e adultos LGBTQIA+ em todo o país.

A SJDHDS reafirmou ainda o compromisso do Governo da Bahia com a defesa de uma sociedade inclusiva, acolhedora e livre dos discursos de ódio, e lembrou que, por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), homofobia e transfobia são crimes previstos em lei. Os ministros do Supremo determinaram que a conduta passe a ser punida pela Lei de Racismo, que hoje prevê crimes de discriminação ou preconceito.

