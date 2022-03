Adolescentes acusados de homofobia contra colega em Camaçari prestarão depoimento

A agressão aconteceu no dia 25 de fevereiro, mas só foi registrada na delegacia na quarta-feira (2), após imagens do ônibus viralizarem nas redes sociais. A vítima ainda contou que sofria agressões constantes do grupo de colegas, mas não tinha coragem de denunciar para não sofrer represálias.

Segundo a mãe do jovem, Mara dos Santos, as agressões foram desencadeadas por causa de um vídeo publicado pelo filho nas redes sociais, em que imita um meme com uma amiga.

Ela afirmou que o filho está com o psicológico abalado e com medo. Estudante do 1° ano do Colégio Estadual José de Freitas Mascarenhas, o jovem agora tenta se recuperar do ocorrido. Ainda de acordo com Mara, o filho recebeu ajuda psicológica e de um advogado, concedidos tanto pela escola do menino quanto pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia.