Adriane Galisteu curte carnaval com a família no sul da Bahia; veja fotos

Adriane Galisteu é mais uma famosa que escolheu passar as férias na Bahia e curte com a família o carnaval no sul do estado. A apresentadora de “A Fazenda” decidiu como destino a vila de Santo André em Santa Cruz Cabrália e curte o verão hospedada no Campo Bahia Hotel Villas Spa.

Através de seu perfil do Instagram, a loira compartilha os bastidores da viagem com a família. “Bom dia, meus amores dá uma olhada na beleza. Chora que o céu hoje tá daquele jeito que tem que ser”, disse nos stories na última segunda-feira (28).

Em outro momento ela aparece com os parentes e amigos em uma pizzaria da região. “Eita, que delícia. Eu tô aqui com a mama nessa noite, trouxe a mama em uma pizzaria. Olha aqui, carrego a mama, mas carrego a turma”, contou ao mostrar a família.

Veja alguns cliques de Adriane no lugar paradisíaco:

