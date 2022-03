Adrilles Jorge é recontratado pela Jovem Pan após polêmica com gesto nazista

De acordo com o UOL, o jornalista não chegou a ser completamente desligado da Jovem Pan. O site afirma que Adrilles continuou recebendo pagamento e frequentando as dependências da empresa, desta forma, sua demissão funcionou como uma folga remunerada.

A decisão do retorno de Adrilles veio do dono da emissora, Antônio Augusto do Amaral Carvalho Filho, o Tutinha. Segundo o site, o empresário gosta dos comentários e da postura de Adrilles na empresa.