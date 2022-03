AGC Vidros do Brasil anuncia vagas de emprego

A AGC Vidros do Brasil, líder global no segmento de vidros planos e automotivos, anuncia vagas de emprego. Os cargos serão destinados a diferentes áreas de atuação na companhia, todos para as cidades de Guaratinguetá e Piracicaba. Veja as funções!

AGC Vidros do Brasil abre novas oportunidades de emprego

A AGC Vidros do Brasil está contratando profissionais com diferentes níveis de experiência profissional para ocupar cargos dentro das companhias localizadas nas cidades de Piracicaba e Guaratinguetá.

Acompanhe as oportunidades e todos os requisitos exigidos:

Engenheiro de Processos : experiência em indústria automotiva, inglês fluente, residir nas proximidades do Vale do Paraíba ou possuir disponibilidade para mudanças, ser flexível, comunicativo e pró ativo;

: experiência em indústria automotiva, inglês fluente, residir nas proximidades do Vale do Paraíba ou possuir disponibilidade para mudanças, ser flexível, comunicativo e pró ativo; Técnico de Desenvolvimento de Produtos : pacote office, inglês básico, Excel avançado, interpretação de desenhos técnicos, experiência na função, PPAP e APQP;

: pacote office, inglês básico, Excel avançado, interpretação de desenhos técnicos, experiência na função, PPAP e APQP; Analista de Sistemas Júnior : superior completo em áreas relacionadas, vivência em análise de sistemas, inglês avançado e residir em Guaratinguetá;

: superior completo em áreas relacionadas, vivência em análise de sistemas, inglês avançado e residir em Guaratinguetá; Analistas de Logística Pleno : inglês básico, superior completo, experiência em Customer Service, Gestão de inventário, Excel avançado, sistema SAP e residir em Piracicaba;

: inglês básico, superior completo, experiência em Customer Service, Gestão de inventário, Excel avançado, sistema SAP e residir em Piracicaba; Analistas de Sistemas Gestão Integrada : inglês intermediário, superior completo em áreas relacionadas, gestão integrada, auditoria nas normas ISO, inglês intermediário, domínio em pacote office e residir em Guaratinguetá ou disponibilidade para mudança;

: inglês intermediário, superior completo em áreas relacionadas, gestão integrada, auditoria nas normas ISO, inglês intermediário, domínio em pacote office e residir em Guaratinguetá ou disponibilidade para mudança; Analista de Processos e Negócios Pleno: superior completo, experiência em processos industriais, pacote office avançado, Power Bi, Inglês Avançado e residir em Guaratinguetá.

Como se inscrever

Para ocupar uma das funções na empresa AGC Vidros do Brasil, os interessados devem atender todas as exigências do cargo pretendido. As inscrições poderão ser realizadas através do site de participação.

