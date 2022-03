Agência do Trabalhador oferta vagas de emprego em São Mateus do Sul – Paraná

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

No estado do Paraná, a Agência do Trabalhador de São Mateus do Sul oferta novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS GARÇOM OPERADOR DE CAIXA AUXILIAR DE LIMPEZA MOTOBOY PARA DISTRIBUIDORA DE GÁS ATENDENTE PARA RESTAURANTE ENGENHEIRO ELÉTRICO ENGENHEIRO CIVIL DESENHISTA PROJETISTA AUXILIAR DE COZINHA PARA PASTELARIA VENDEDOR EXTERNO DE MÁQUINA DE CARTÃO FISCAL DE LOJA/SUPERMERCADO MECÂNICO ELETRICISTA ATENDENTE/BALCONISTA OPERADOR DE CAIXA

tabela:pci

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever, presencialmente na unidade da agência do trabalhador local, no horário das 9h às 11h e 13h às 16h, munido de currículo e carteira de trabalho para agendar entrevista e cadastra-se na função desejada.

Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

Mais oportunidades de emprego: Clique aqui