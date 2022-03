Agenda Cultural: confira eventos que acontecem em Salvador de 7 a 13 de março

Foto: Divulgação

Que tal se organizar com antecedência e escolher quais eventos ir nesta semana? O iBahia reuniu as principais alternativas de lazer programadas para os dias 7 à 13 de março. Confira a grade de eventos:

SEGUNDA-FEIRA, 7 DE MARÇO

Ensaio do Cortejo Afro – Convidada: Margareth Menezes

O Cortejo Afro sedia mais um ensaio de verão, nesta segunda-feira (7), às 21h, no Largo de Tieta. Desta vez, a banda recebe Margareth Menezes como convidada especial. O ingressos estão à venda no San Folia e na Bilheteria Digital.

Quando? Segunda-feira (7), às 21h

Onde? Largo da Tieta – Pelourinho

Quanto? A partir de R$ 50 (meia); Ingressos no San Folia e na Bilheteria Digital



TERÇA-FEIRA, 8 DE MARÇO

Show de Caian – “Paixão e outras drogas”

O cantor Caian apresenta seu recém-lançado álbum “Paixão e outras drogas”, na terça-feira (8), às 21h, na Varanda do Sesi. O show conta com participação de Jajá Cardoso, da banda da Vivendo do Ócio.

Quando? Terça-feira (8), às 21h

Onde? Varanda do Teatro Sesi, Rio Vermelho

Quanto? R$ 25 (couvert)



QUARTA-FEIRA, 9 DE MARÇO

Até a última atualização desta reportagem, não há eventos programados para a data.

QUINTA-FEIRA, 10 DE MARÇO

Show da banda Chicafé – “Baianô de Verão”

A banda Chicafé apresenta na quinta-feira (10), a partir das 19h, mais uma edição do projeto “Baianô de Verão”, com show repleto de axé.

Quando? Quinta-feira (10), às 19h

Onde? Largo Quincas Berro D’água, Pelourinho

Quanto? Gratuito



SEXTA-FEIRA, 11 DE MARÇO

Stand-up Comedy com Hamilton Júnior, Guga Walla e Diego Andoliver

Na sexta (11), às 19h, acontece Stand-up Comedy com Hamilton Júnior, Guga Walla e Diego Andoliver, no The Comedy House.

Quando? Sexta (11), às 19h

Onde? The Comedy House, Rua Conselheiro Pedro Luiz, 117, Rio Vermelho

Quanto? R$ 35; Ingressos no Sympla

Espetáculo “Sua Excelência Oscar da Penha, o Batatinha”

O musical “Sua Excelência Oscar da Penha, o Batatinha” presta homenagem ao sambista Batatinha, na sexta-feira (11), às 19h, no Teatro Sesc Senac Pelourinho.

Quando? Sexta-feira (11), às 19h

Onde? Teatro Sesc Senac Pelourinho

Quanto? R$ 20, R$ 10 (meia) e R$ 16 (comerciário)

SÁBADO, 12 DE MARÇO

Até a última atualização desta reportagem, não há eventos programados para a data.

DOMINGO, 13 DE MARÇO

Até a última atualização desta reportagem, não há eventos programados para a data.



