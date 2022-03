Agenda Cultural: confira principais eventos em Salvador de 21 a 27 de março

Fotos: Divulgação

Que tal organizar a semana com base na agenda de eventos de Salvador? O iBahia separou as principais atrações da cidade de 21 a 27 de março, com opções de shows, lançamentos de livros e também alternativas para a criançada. Confira:

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE MARÇO

Ainda não há eventos para a data até a última atualização da matéria.

TERÇA-FEIRA, 22 DE MARÇO

Projeto “Baianô de Verão” – Show de Chicafé

Com muito swing baiano, a banda Chicafé apresenta, na quinta-feira (22), um show gratuito no Largo Quincas Berro D´Água, no Pelourinho.

Quando? Terça-feira (22), a partir das 19h

Onde? Largo Quincas Berro D´Água, no Pelourinho

Quanto? Entrada gratuita

QUARTA-FEIRA, 23 DE MARÇO

Ainda não há eventos para a data até a última atualização da matéria.

QUINTA-FEIRA, 24 DE MARÇO

Ainda não há eventos para a data até a última atualização da matéria.

SEXTA-FEIRA, 25 DE MARÇO

Lançamento da Revista Òmnira de Literatura & Arte – Noite de Literatura Negra

A Revista Òmnira de Literatura & Arte chega no próximo sábado (25), às 18h, e, presta homenagem à rainha guerreira de Angola Njinga a Mbande pela passagem dos seus 440 anos. O evento acontece na Noite de Literatura Negra no Centro Cultural Casa de Angola na Bahia (Praça dos Veteranos, 5 – Baixa dos Sapateiros).

Quando? Sexta-feira (25), às 18h

Onde? Centro Cultural Casa de Angola na Bahia, Praça dos Veteranos, 5 – Baixa dos Sapateiros

SÁBADO, 26 DE MARÇO

Lançamento do livro infanto-juvenil “Aziza, a preciosa contadora de sonhos”

O lançamento “Aziza, a preciosa contadora de histórias”, livro de Cássia Valle e Luciana Palmeira, acontece, no sábado (26), às 16h. A obra aborda a autoestima crianças negras e ajuda a combater o preconceito racial nas escolas, através de um universo que mistura ludicidade, história, diálogo com a ancestralidade e responsabilidade crítica.

Quando? Sábado (26), às 16h

Onde? Livraria Escariz, no Shopping Barra

DOMINGO, 27 DE MARÇO

Show de Pixote e Escandurras

O grupo Pixote e o cantor Escandurras se apresentam na Villa Armazém, no domingo, 27 de março, a partir das 17h. Os ingressos já estão disponíveis no Bora Ticket e no Pida.

Quando? Domingo (27), a partir das 17h

Onde? Villa Armazém

Quanto? R$ 70,00 Pista / R$90,00 área vip / R$150,00 camarote; Ingressos no Bora Tickets

OUTROS EVENTOS

Com espetáculos completos com palhaços, malabaristas, equilibristas, contorcionistas e um globo da morte com cinco motoqueiros, o Circo Maximus chega à Salvador, no Shopping da Bahia.

Quando? De terça a sexta, às 20h; sábados e domingos, às 16h, 18h e 20h

Onde? Shopping da Bahia

Quanto? A partir de R$ 15; Ingressos no Site e no Whatsapp (82) 99643-7241

O Parque do Garfield chega de forma inédita em Salvador, no Shopping Paralela. Com cenário, atrações e atividades do gato laranja e divertido, crianças a partir dos 2 anos têm acesso a cama elástica, carrossel, giro radical, escorregadores e tobogãs. Quando? De segunda a sábado, das 9h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h – até dia 30 de abril Onde? Shopping Paralela, praça de eventos 1 (piso L1) Quanto? A partir de R$ 25 (por 15 minutos)

