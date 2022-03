Agenda cultural: saiba tudo que vai rolar em Salvador entre os dias 28 de março e 2 abril

Foto: Divulgação

Começou a se programar para essa semana? Como já é de costume, o iBahia separou as principais atrações em shows, eventos, exposição e até educação de 28 de março a 3 de abril. Então se liga e confere:

Segunda-feira, 28 de março:

Ainda não há eventos para a data até a última atualização da matéria.

Terça-feira, 29 de março:

Projeto ‘Latitude13 Cafés

O historiador Rafael Dantas, começa seu novo projeto na terça-feira (29), com apresentações que acontecem em cinco encontros semanais com uma série de histórias sobre Salvador. Na estreia, o tema será “Salvador antes de 1549, Comunidades indígenas e Kirimure”.

Quando? Na terça-feira (29), das 19h às 20h

Quanto? R$ 100

Onde? Rua João Pondé, na Barra

Exposição “2022: Tendências diversas da Arte Contemporânea na Bahia”

Na terça-feira, durante as comemorações pelos 473 anos de Salvador, o Palacete das Artes abre, às 13h, com uma visita guiada pela exposição coletiva com as Tendências diversas da Arte Contemporânea na Bahia.

Quando? Terça-feira (29), às 13h

Como? Gratuito

Onde? Palacete das Artes – Rua da Graça, 284

Quarta-feira, 30 de março:

Ainda não há eventos para a data até a última atualização da matéria.

Quinta-feira, 31 de março:

Ainda não há eventos para a data até a última atualização da matéria.

Sexta-feira, 01 de abril:

MMA Qualify Combat – Em Busca da Glória

O Shopping Bela Vista vai receber, o torneio de MMA Qualify Combat nos dias 1 e 2 de abril, de forma gratuita, na Praça Central, no Piso L1. A programação contará com 10 lutas de MMA profissionais, 1 luta de Extreme, além de um torneio profissional de Brazilian Jiu Jitsu.

Quando? 1 de abril às 19h acontece a pesagem oficial e 02 de abril a partir das 17h, o início das lutas

Quanto? Gratuito

Onde? Shopping Bela Vista – Praça Centra

Circuito Musical Verão 22

Os shows de Pitty e Baiana System, acontecem no dia 02 de abril no Espaço Marés do Centro de Convenções de Salvador, com portões abertos às 18h e os ingressos custam a partir de R$130,00 reais. Os ingressos estão a venda através do link.

Quando? 02 de abril

Quanto? a partir de R$130

Onde? Espaço Marés do Centro de Convenções Salvador

Feira com apresentações de Vixe Mainha e samba & Suor

A Feira da Paróquia Santo Antônio Além do Carmo, começa no sábado (02) e vai até domingo (03), com os shows do Grupo Botequim e Samba Trator. Com barracas de brechó e bazar de roupas e artesanatos, o evento ainda terá opções gastronômicas baianas.

Quando? Sábado e domingo, das 10h às 19h

Quanto? R$ 20 e devem ser adquiridos no local

Onde? Paróquia da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo

Circuito Musical Verão 22

O Espaço Marés do Centro de Convenções de Salvador vai receber os trapers Matuê e Teto, com ingressos a partir de R$60,00 reais, à venda neste link. O evento terá os ambientes da Praça Gourmet, Espaço Instagramável, Front Stage, Pista, Lounge VIP e Lounge Grama.

Quando? 03 de abril, às 18h

Quanto? R$ 60

Onde? Espaço Marés do Centro de Convenções Salvador

Samba Em Harmonia

A banda Harmonia do Samba comanda mais uma edição do projeto ‘Samba em Harmonia’ na capital baiana, no próximo domingo (03) às 16h, na Área Verde do Othon, com vendas no nestes sites.

Quando? domingo (03) às 16h

Quanto? R$ 100 (arena), R$ 160 (área vip) e R$ 200 (camarote)

Onde? na Área Verde do Othon

