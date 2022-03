Agronegócio baiano cresce em 5,4%

Foto: Elói Corrêa/GOVBA

O PIB do agronegócio na Bahia, calculado e divulgado pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), registrou um crescimento de 5,4% em 2021, somando R$ 95,2 bilhões ou 27,1% da atividade econômica baiana; ainda nesta comparação, o conjunto da economia do estado apontou um aumento de 4,1%. A série histórica mostra a participação crescente do agronegócio na Bahia que, comparado com 2020, apresentou a maior elevação, saindo de 23,6% para os atuais 27,1%.

No quarto trimestre de 2021, quando comparado com o quarto trimestre de 2020, foi registrada estabilidade (+0,03%). Em valores correntes, o PIB do agronegócio totalizou R$ 20,2 bilhões no quarto trimestre, equivalendo a 23,9% da atividade econômica baiana. Dentre os componentes (agregados) do agronegócio, a maior contribuição foi observada nos segmentos de distribuição e consumo final (agregado IV) respondendo por 63,1% da atividade do agronegócio.

Tradicionalmente o agronegócio baiano tem melhor desempenho do seguimento de demanda final no 4º trimestre em função de se ter poucas culturas com colheitas realizadas nesse período, o que impacta diretamente nos agregados I e II (insumos e agropecuária).

