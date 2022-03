ainda não dá para saber quantos irão receber em março

O Governo Federal deve começar dentro de mais algumas semanas os repasses de março do seu Auxílio Brasil. De acordo com o Ministério da Cidadania, no último mês de fevereiro, cerca de 18 milhões de pessoas fizeram parte da folha de pagamento. Eles receberam de uma só vez pelo menos R$ 400.

Mas ainda não se sabe se esse número de usuários do projeto vai seguir estável. Pelo que se sabe até aqui, o Auxílio Brasil não é um programa de caráter estático. Isso quer dizer, portanto, que a quantidade de pessoas que recebem o benefício pode ir alterando ou não no decorrer dos próximos meses.

Entre dezembro do ano passado e janeiro de 2022, estima-se que cerca de 3 milhões de pessoas entraram na folha de pagamento do programa. Isso acabou elevando o número de usuários para a casa dos 17,5 milhões. Em fevereiro, mais 500 mil brasileiros entraram para o projeto e o número total acabou batendo a marca dos 18 milhões.

Esse número vai seguir em março? Ainda não dá para ter essa resposta. A tendência natural é que o Governo Federal faça essa divulgação dessa folha de pagamento dentro dos próximos dias. Mesmo que eles não tenham divulgado uma data, sabe-se que eles precisam fazer essa divulgação antes do início dos repasses deste mês.

Não é preciso fazer nenhum tipo de cadastramento específico para ter chance de receber o Auxílio Brasil em março. De acordo com o Governo Federal, eles irão seguir analisando apenas os dados do Cadúnico. Isso vale tanto para quem não conseguiu entrar no projeto como também para quem ainda não está dentro do programa.

Como vou saber se vou entrar

De acordo com o Ministério da Cidadania, o usuário que quer saber se vai entrar ou não no Auxílio Brasil precisa prestar atenção no aplicativo oficial do programa. É por lá que você vai conseguir saber se vai estar no projeto.

Essa, aliás, é uma regra que serve também para as pessoas que estão dentro do Auxílio Brasil neste momento. De acordo com o Ministério da Cidadania, esses cidadãos também precisam ficar de olho no aplicativo para saber se irão seguir recebendo o benefício ou não.

Para quem ainda não entrou, o Governo Federal afirma que está enviando duas correspondências para o endereço desses cidadãos. Uma delas é a carta de apresentação do Auxílio Brasil e a outra é da introdução ao uso do cartão oficial do programa.

O Auxílio Brasil

O Governo Federal começou os pagamentos do seu Auxílio Brasil ainda no final do último mês de novembro. Na ocasião, apenas os usuários que estavam no antigo Bolsa Família é que puderam receber esse benefício em questão.

Isso começou a mudar a partir deste ano. De acordo com o Ministério da Cidadania, algo em torno de 3,5 milhões de pessoas entraram neste programa desde o início deste ano de 2022. Pelo menos é o que se sabe oficialmente.

Ainda não dá para saber quantos indivíduos irão receber o Auxílio Brasil em março. O que dá para adiantar é que os valores seguirão os mesmos neste mês. De acordo com o Ministério da Cidadania, ninguém vai poder receber menos do que R$ 400 novamente.