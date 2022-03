Ainda não entrei no Cadúnico, conseguirei receber Auxílio em março?

Usuários que ainda não entraram no Cadúnico não estarão na folha de pagamentos do Auxílio Brasil neste mês de março. De acordo com as informações do Governo Federal, o Ministério da Cidadania selecionou para o próximo pagamento apenas as pessoas que já estavam nesta lista de maneira prévia.

Vale lembrar que o cidadão que não está no Cadúnico, pode procurar entrar nessa lista a qualquer momento. Entretanto, é preciso ficar claro que essa entrada obedece às regras do seu município. Então o primeiro passo para fazer parte desta lista é buscar informações com a Prefeitura da sua cidade para saber como é que o processo funciona por lá.

É preciso ficar claro que o procedimento de entrada no Cadúnico costuma levar um certo tempo a depender da cidade em que você vive. Dessa forma, dá para dizer que os cidadãos que ainda não conseguiram entrar nesta lista até este momento, certamente não conseguirão entrar no Auxílio Brasil neste mês de março. Não há mais tempo hábil para isso.

De qualquer forma, é importante dizer que essas pessoas terão mais chances de entrar neste benefício nos meses seguintes. O Governo Federal seguirá em processo de análise desses nomes. Não há uma regra de ordem de chamada dos indivíduos que estão no Cadúnico. Então o cidadão precisa apenas aguardar uma decisão.

Segundo o Ministério da Cidadania, não existe um processo de inscrição no Auxílio Brasil. Portanto, isso quer dizer que os cidadãos que entram no Cadúnico e que cumprem as regras de limite de renda per capita precisam apenas esperar para saber quando é que o Governo vai inserir os seus nomes na folha de pagamento.

O que é a fila de espera

É importante lembrar que o cidadão que entra no Cadúnico não tem vaga automática no Auxílio Brasil, e nem em qualquer outro programa social. De acordo com as informações oficiais, esses cidadãos precisam aguardar pela decisão do Ministério da Cidadania.

Durante esse período de tempo em que o cidadão está entra no Cadúnico mas não entra na folha de pagamentos do Auxílio Brasil, ele irá diretamente para uma fila de espera. Por lá, ele precisa aguardar até que chegue a sua hora de entrar no programa.

Não existe um período definido para o tempo que as pessoas esperam nesta lista de entrada. De acordo com o próprio Ministério da Cidadania, tudo dependerá da disponibilidade que o orçamento dará a cada mês.

Quem recebe o Auxílio Brasil nesta semana

A quinta rodada de pagamentos do Auxílio Brasil começa a ser liberada nesta sexta-feira (18) para os usuários que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) terminando em 1. O dinheiro estará na conta desses cidadãos desde as primeiras horas da manhã.

O calendário oficial de pagamentos aponta que a maioria dos usuários só deve começar a receber o dinheiro a partir da próxima semana. Não há previsão de aumento para este mês de março.

De acordo com o Ministério da Cidadania, todos os usuários devem receber ao menos R$ 400 neste mês de março. É portanto o mesmo patamar visto durante as liberações de janeiro deste ano de 2022.