Ainda sem subsídio, Bruno Reis coloca em dúvida manutenção do preço da passagem de ônibus

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, afirmou que ainda há possibilidade de aumentar o valor da passagem de ônibus na capital baiana. Isso porque a gestão municipal ainda não recebeu subsídio do governo federal para a manutenção do valor cobrado aos passageiros.

Durante evento de apresentação da programação do aniversário de Salvador, Bruno Reis afirmou que até esta terça-feira (15) seguia sem receber o auxílio do governo. O projeto que prevê a transferência de R$ 5 bilhões, por ano, para municípios brasileiros oferecerem transporte coletivo gratuito aos idosos foi aprovado pelo Senado no dia 16 de fevereiro e ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados.

“Se vier o subsídio, não iremos aumentar o valor da tarifa. Se não vier, teremos que aumentar, ainda mais com o valor do combustível 30% mais caro”, resumiu. Atualmente, a passagem dos ônibus de Salvador custa R$ 4,40.

O preço do combustível sofreu novo reajuste na sexta-feira (11). Com isso, o preço médio da gasolina é de R$ 3,25 o litro e passará para R$ 3,86 o litro. Isso, na prática, revela um aumento de 18,77%. No caso do diesel, o valor irá de R$ 3,61 para 4,51, o que significa uma alta de 24,9%.

