Ainda vai carnavalizar? Saiba tendências de maquiagens divertidas para ressaca da festa

O carnaval chegou ao fim, mas ainda dá tempo de carnavalizar nas festas de ‘ressaca’ de Salvador. Para os festejos, assim como no dia a dia, as maquiagens coloridas trazem alegria aos visuais, e, felizmente, não são poucas as tendências divertidas que vêm dominando o mundo da beleza. Entre elas, estão os delineados coloridos, que compõem desenhos gráficos, aplicações de pérolas e strass no rosto, e, também o uso de batom para além dos lábios – como sombra e blush.

Em parceria com o Boticário, o maquiador Sadi Consati pontuou que as cores, através das sombras e delineados, seguem em alta para folia. “Minhas principais apostas são as sombras e os delineados coloridos, trabalhados de forma orgânica e compondo desenhos gráficos, que causam impacto pela cor, pela forma de aplicação ou por ambos, sem abrir mão do brilho”, afirmou Sadi.

Uma tendência que ganhou força neste ano, usada até por Jade Picon no ‘BBB 22’, são os desenhos feitos com delineador nas pálpebras. Flores, corações e carinhas felizes são algumas das inspirações feitas pela influenciadora, que podem ser utilizadas no carnaval e na vida. Aprenda a fazer a make de corações de Jade Picon!

O ‘glam’ fica por conta das aplicações em strass e pérolas. Segundo Sadi, é necessário prestar muita atenção na forma de aplicar as pedrinhas na face, afinal, colas não testadas dermatologicamente podem causar irritações e alergias. O profissional indicou o uso da cola de cílios para essa função, que garante fixação e durabilidade.

O batom, item coringa em quase toda make, pode ser utilizado nos lábios, no rosto, como blush, e, também nos olhos, como sombra. Ou seja, é um produto indispensável para se ter na nécessaire graças a sua versatilidade. “Foque nos elementos que causam mais impacto na maquiagem e costumam estar mais suscetíveis ao retoque, como o batom, que pode sair ao beber e comer algo”, disse Sadi Consati.

