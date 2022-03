Alagoano e mulher são encontrados mortos em cima de cama em PE

Um casal foi assassinado a tiros, no último fim de semana, na Rua do Campo, na cidade de São José da Coroa Grande, litoral sul de Pernambuco e que faz divisa com a cidade de Maragogi (AL). Segundo informações da polícia pernambucana, uma das vítimas, identificada como Nadson Rozendo da Silva, de 22 anos, seria…

Um casal foi assassinado a tiros, no último fim de semana, na Rua do Campo, na cidade de São José da Coroa Grande, litoral sul de Pernambuco e que faz divisa com a cidade de Maragogi (AL).

Segundo informações da polícia pernambucana, uma das vítimas, identificada como Nadson Rozendo da Silva, de 22 anos, seria de Alagoas e estava há poucos dias morando no município. A mulher que foi morta ao lado de Nadson Rozendo foi identificada como sendo Rayssa Raianne da Silva, de 19 anos.

Os corpos foram localizados por volta das 3h30 de domingo, 06, em cima de uma cama, provavelmente as vítimas estavam dormindo quando a casa foi invadida. Quando os policiais da 10ª CIPM de Pernambuco chegaram ao local, a casa estava revirada. Contudo, vizinhos não souberam informar quem teria invadido o imóvel e efetuado os disparos de arma de fogo.

A motivação do crime ainda é desconhecida. Os corpos passaram pela perícia do IC e foram recolhidos ao IML de Recife. O caso será investigado pela Polícia Civil de Pernambuco.