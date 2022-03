Albieri é desmascarado por médica em reta final de O Clone: ‘Não vou me calar’

Foto: Reprodução / Globo Albieri (Juca de Oliveira), será desmascarado por sua ex-colega de trabalho, Simone (Françoise Forton), na reta final de O Clone.

O crime cometido pelo geneticista será exposto pela médica após um encontro dela com Deusa (Adriana Lessa). Simone foi responsável pela inseminação artificial na mãe de Léo, porém, não tinha conhecimento do experimento feito por Albieri.

Desesperada com a partida de Léo para Marrocos com Albieri, Deusa irá desabafar para Simone e revelar que o médico colocou na cabeça do filho que ela não é mãe dele. Foto: Reprodução / Globo

“Mas Albieri enlouqueceu. Com que autoridade ele diz uma coisa dessa?”, dirá Simone, assustada com a conduta antiética do ex-colega.

Deusa explica que a justificativa do padrinho de seu filho foi a cor de Léo. “É porque Léo é bem branquinho, que nem estrangeiro. Mas e daí? Tem tanta mãe da minha cor que o filho nasce branco”.

Simone então irá relembrar de quando criou o embrião para Deusa. “Mas Léo não poderia ser bem branco. O pai dele, o doador que eu escolhi, não era bem branco. Como pode ser isso?”.

Intrigada com a situação, a médica iniciará uma investigação ao lado de Júlio (Murilo Grossi), com quem trabalhava na época do processo com Deusa, e ouvirá do amigo a confissão: “Ele cometeu um erro e trocou os embriões”.

Certa de que não houve erro, Simone checará o banco de dados da clínica e irá descobrir que o material armazenado que seria utilizado em Deusa nunca foi mexido.

“Não pode ter havido a troca de embriões. Se houvesse, Albieri deveria ter feito algum embrião com esse material e ele não fez. Eu adoro o Albieri e o admiro profundamente. Mas são várias vidas que estão em jogo. Eu não posso me calar”.

